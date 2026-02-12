Marsala, giovane scomparso: l’appello della famiglia per ritrovare Francesco Signorino
Ore di angoscia a Marsala per la scomparsa di un giovane di cui non si hanno più notizie dalla giornata del 10 febbraio 2026. La famiglia lo sta cercando senza sosta e lancia un appello alla città: ogni informazione può essere decisiva.
Si chiama Francesco Signorino. A segnalare l’allontanamento da casa è la sorella, Chiara, che sui social ha diffuso un messaggio carico di preoccupazione.
L’ultimo avvistamento in via Istria
Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultima volta Francesco è stato visto in zona via Istria, a Marsala, in evidente stato di confusione e alterazione.
Al momento della scomparsa indossava:
un giubbotto blu scuro con fili argentati molto evidenti
un pantalone grigio
scarpe da lavoro
Un dettaglio che rende ancora più preoccupante la situazione: non ha con sé né soldi né cellulare.
L’appello della sorella
“Chiediamo a tutta la comunità di fare attenzione e fornire qualsiasi informazione utile – scrive Chiara –. Tutta la sua famiglia è molto preoccupata e lo sta cercando con ogni mezzo. Sono state allertate le forze dell’ordine ma ogni aiuto o segnale è fondamentale per il suo ritrovamento”.
E poi un messaggio diretto al fratello: “Francesco, se stai leggendo questo messaggio ti prego di tornare a casa o farci avere tue notizie”.
Come segnalare eventuali informazioni
Chiunque abbia visto Francesco o abbia notizie utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure a rivolgersi direttamente alla famiglia attraverso i canali social già attivati.
In questi casi la rapidità è tutto. Marsala si stringe attorno alla famiglia Signorino nella speranza che Francesco possa tornare presto a casa sano e salvo.
