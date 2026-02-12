Marsala, giovane scomparso: l’appello della famiglia per ritrovare Francesco Signorino

12/02/2026 07:59:00

Ore di angoscia a Marsala per la scomparsa di un giovane di cui non si hanno più notizie dalla giornata del 10 febbraio 2026. La famiglia lo sta cercando senza sosta e lancia un appello alla città: ogni informazione può essere decisiva.

Si chiama Francesco Signorino. A segnalare l’allontanamento da casa è la sorella, Chiara, che sui social ha diffuso un messaggio carico di preoccupazione.

L’ultimo avvistamento in via Istria

Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultima volta Francesco è stato visto in zona via Istria, a Marsala, in evidente stato di confusione e alterazione.

Al momento della scomparsa indossava:

un giubbotto blu scuro con fili argentati molto evidenti

con fili argentati molto evidenti un pantalone grigio

scarpe da lavoro

Un dettaglio che rende ancora più preoccupante la situazione: non ha con sé né soldi né cellulare.

L’appello della sorella

“Chiediamo a tutta la comunità di fare attenzione e fornire qualsiasi informazione utile – scrive Chiara –. Tutta la sua famiglia è molto preoccupata e lo sta cercando con ogni mezzo. Sono state allertate le forze dell’ordine ma ogni aiuto o segnale è fondamentale per il suo ritrovamento”.

E poi un messaggio diretto al fratello:

“Francesco, se stai leggendo questo messaggio ti prego di tornare a casa o farci avere tue notizie”.

Come segnalare eventuali informazioni

Chiunque abbia visto Francesco o abbia notizie utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure a rivolgersi direttamente alla famiglia attraverso i canali social già attivati.

In questi casi la rapidità è tutto. Marsala si stringe attorno alla famiglia Signorino nella speranza che Francesco possa tornare presto a casa sano e salvo.



