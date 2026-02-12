Sezioni
Cultura

Sociale
12/02/2026 21:30:00

Marsala: ecco come è andata la manifestazione "Carnevale in punta di piedi"

 Successo per la manifestazione  "Carnevale in punta di piedi – Il teatrino dei calzini parlanti” organizzata dalla Guardia Agroforestale Italiana ODV-ETS – Delegazione Sicilia nei giorni 9 e 10 febbraio 2026, presso l’Oratorio del Santuario Maria Santissima di Birgi, concesso dal Rettore Don Antonio. Circa 200 alunni della scuola dell’infanzia dei plessi Asta-Sturzo di Marsala, insieme alle loro insegnanti, hanno partecipato con entusiasmo all’evento.


"Desidero ringraziare Giovanna Sinacori e le sue animatrici per aver ideato questo evento, tutte le insegnanti e la Dirigente Scolastica per la preziosa collaborazione, nonché Marsala Schola per aver messo a disposizione i pulman. Un grazie particolare va anche al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e a tutta l’Amministrazione Comunale per aver concesso il patrocinio", ha dichiarato Aldo Sciacca, Dirigente Regionale della Guardia Agroforestale Italiana ODV-ETS.

 

Un riconoscimento speciale è andato ai volontari che hanno garantito la sicurezza con grande professionalità: Giovanna Zizzo, Gaspare Sinacori, Antonella Masaniello e Luca Carrubba. Sono stati due giorni di divertimento e apprendimento per tutti gli alunni presenti e ci si augura che manifestazioni educative come questa possano ripetersi negli anni a venire.











