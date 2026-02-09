Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati: il Marsala Futsal 2012 incontra i bimbi dei nidi

09/02/2026 10:50:00

In occasione della Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati, dedicata ai valori dell’inclusione, del rispetto e della diversità, i bambini dei nidi comunali Amabilina e Sappusi, gestiti dall’istituzione Marsala Schola attraverso le cooperative Nasce un Sorriso e Sirio, hanno vissuto una mattinata speciale insieme ai ragazzi del Marsala Futsal 2012. Un incontro simbolico ed educativo, pensato per trasmettere fin dalla prima infanzia il significato dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze.

Una giornata che ha confermato ancora una volta come lo sport, e in particolare il calcio a 5, sia uno strumento privilegiato di educazione e crescita. Attraverso il confronto diretto con gli atleti del Marsala Futsal 2012, i bambini hanno potuto comprendere che il concetto di squadra va ben oltre il gioco: ognuno, con le proprie caratteristiche e unicità, contribuisce al raggiungimento di un obiettivo comune. La diversità non come limite, ma come risorsa che arricchisce il gruppo.

L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, favorendo un dialogo semplice ma incisivo sui temi dell’inclusione e del rispetto dell’altro. Indossando una maglia monocolore, simbolo di uguaglianza nella diversità, i bambini hanno dato forma visiva al messaggio centrale della giornata: tutti diversi, tutti ugualmente importanti.

La presenza del Marsala Futsal 2012 ha rappresentato un esempio concreto di come il mondo dello sport possa farsi portavoce di valori educativi e sociali, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli, aperti e rispettosi. Iniziative come questa rafforzano il legame tra scuola, sport e territorio, promuovendo una cultura dell’inclusione che parte dai più piccoli e si riflette sull’intera comunità.



