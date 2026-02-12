Carnevale 2026: ecco cosa si organizza a Trapani, Mazara, Castelvetrano e Alcamo

12/02/2026 19:00:00

Da Trapani ad Alcamo, da Mazara a Castelvetrano si organizzano diversi eventi carnevaleschi. Il Comune di Trapani ha organizzato un calendario di eventi che coinvolgerà diversi quartieri della città. Ecco il programma:

Sabato 14 febbraio: si parte con il Carnevale dei Bambini

Dalle ore 10:00 alle 13:00, a Villa Pepoli, spazio al grande Carnevale dei Bambini con un programma pensato per i più piccoli:

Show del Clown tra giocoleria, equilibrismo e tante risate

Pioggia di bolle con giochi e balli scatenati

Mascotte a sorpresa

Gran sfilata delle mascherine con premio di palloncini per tutti

Una mattinata all’insegna del divertimento puro, con animazione e musica per tutta la famiglia.

Sempre sabato 14 febbraio, animazione, musica, balli e giochi anche in altri quartieri:

Ore 10:00-13:00 | Xitta

Ore 15:30-18:00 | Parrocchia S. Giovanni Battista

Ore 16:00-19:00 | Villa Peppino Impastato

Ore 16:00-19:00 | Parrocchia Nostra Signora di Loreto

Ore 16:00-19:00 | Parrocchia SS. Salvatore

Ore 16:00-19:00 | Parrocchia S. Pietro

Domenica 15 febbraio: artisti di strada a Villa Margherita

Dalle 10:00 alle 13:00, Villa Margherita ospiterà la parata degli artisti di strada con trampolieri, giocolieri, clown, mascotte e tamburini.

Lunedì 16 febbraio: festa a Borgo Livio Bassi

Dalle 16:00 alle 19:00, presso la Parrocchia San Giuseppe – Borgo Livio Bassi, spazio ad animazione, musica, balli e giochi.

Martedì 17 febbraio: grande chiusura

Doppio appuntamento a Villa Margherita:

Ore 10:00-13:00

Ore 16:00-19:00

In programma un vero e proprio luna park con gonfiabili, zucchero filato, pop corn e face painting.

Sempre martedì, dalle 16:00 alle 19:00, animazione e giochi anche alla Parrocchia Madonna di Fatima.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Trapani è pronta a vivere il Carnevale più colorato di sempre!

****

CARNEVALE MAZARA 2026: SI PARTE VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Slitta di un giorno l’apertura ufficiale del Carnevale Mazara 2026. A causa delle avverse condizioni meteo previste, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare la giornata inaugurale da giovedì 12 a venerdì 13 febbraio.

Il programma resta invariato e prenderà il via dalle ore 16:30 con: Sfilata dei carri allegorici - Area food - Spettacoli di animazione - Luna park

I carri allegorici partiranno da piazza Matteotti alle 16:30, attraversando via Vittorio Veneto, via Pier Santi Mattarella, il Ponte Vecchio “Arch. Vito Maria Ballatore”, via San Pietro, via G. Bessarione, via A. Da Messina, via E. Sansone, via Favara Scurto, via Diodoro Siculo e via Forlì.

Previsti divieti di fermata dalle ore 10 e di transito dalle ore 16 lungo il percorso fino al passaggio dei carri. Già chiusa al traffico via Diodoro Siculo, zona che ospita area food e spettacoli.

Anche il musical di Carnevale a cura di Matos Dance con dj Enzo Loreto, inizialmente previsto per il 12, è stato rinviato al 13 febbraio.

Condizioni meteo permettendo, il resto del programma resta confermato come da locandina aggiornata.

****

CARNEVALE CASTELVETRANESE 2026: ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE

Castelvetrano si prepara a un Carnevale 2026 all’insegna della tradizione e dello spettacolo. Il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio di festa condivisa con carri allegorici giganti in movimento, sfilate, musica, animazione e il coinvolgimento attivo delle scuole e delle associazioni del territorio.

Giovedì 12 febbraio

Ore 9:00 – Sfilata in maschera degli studenti degli istituti superiori e dei carri allegorici (viale Roma – piazza José Maria Escriva – corso Vittorio Emanuele – Sistema delle Piazze).

Esibizioni in piazza Carlo d’Aragona con performance degli istituti scolastici.

Ore 16:00 – Carnevale dei Bambini presso il Sistema delle Piazze.

Ore 17:00 – Inaugurazione area espositiva di prodotti tipici, artigianato e specialità gastronomiche in piazza Umberto I.

Venerdì 13 febbraio

Ore 9:00 – Sfilata in maschera degli studenti di scuole dell’infanzia, elementari e medie con carri allegorici.

Esibizioni in piazza Carlo d’Aragona.

Ore 18:00 – “Lu Tistamentu di li Nanni” presso la Chiesa del Purgatorio, tra tradizione, satira e memoria.

Esposizione dei carri allegorici in piazza.

Un Carnevale che unisce spettacolo, cultura e identità locale, pronto a coinvolgere grandi e piccoli.

****

Niente scuola ad Alcamo per Carnevale - La disinfestazione torna puntuale. E, altrettanto puntualmente, arriva in concomitanza con periodi “strategici” del calendario scolastico, tra festività e Carnevale. Una coincidenza che ormai si ripete con una regolarità tale da far storcere più di un naso.

Ad Alcamo tutte le scuole resteranno chiuse lunedì 16 e martedì 17 febbraio per consentire interventi di disinfestazione e disinfezione dei locali, come stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco Domenico Surdi. Il provvedimento riguarda i plessi delle scuole statali dell’infanzia, le primarie, le secondarie di primo e secondo grado, oltre agli asili nido comunali “Salgari” e “Rodari”.

La decisione arriva dopo le richieste dei dirigenti scolastici degli istituti superiori “Giuseppe Ferro”, “Vito Fazio Allmayer”, “Girolamo Caruso” e “Piersanti Mattarella”, che hanno chiesto la chiusura per effettuare interventi a proprie spese. Analoga richiesta è giunta anche per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con interventi affidati a una ditta specializzata incaricata dal Comune. La riapertura è prevista al termine delle operazioni, dopo pulizie straordinarie e aerazione dei locali.

****

Mazara del Vallo: stop fino al 18 febbraio, chiusi anche gli uffici comunali

Anche a Mazara del Vallo la disinfezione diventa motivo di chiusura generalizzata. Con ordinanza n. 5/2026, il sindaco Salvatore Quinci ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio. Non solo: lunedì 16 febbraio resteranno chiusi anche gli uffici comunali, ad eccezione del Cimitero e del Comando di Polizia Municipale.

Negli istituti scolastici la disinfezione sarà effettuata lunedì 16, con aerazione martedì 17 e pulizia straordinaria mercoledì 18. Le lezioni riprenderanno giovedì 19 febbraio. Negli uffici comunali, invece, la disinfezione è prevista sabato 14 febbraio, con aerazione domenica 15 e pulizia straordinaria lunedì 16.

Il provvedimento è stato adottato dopo le richieste dei dirigenti scolastici, anche in previsione della riduzione dell’utenza scolastica in questo periodo, e a seguito del parere favorevole dell’Unità Operativa distrettuale d’Igiene pubblica di Mazara del Vallo dell’Asp di Trapani.

Resta però la sensazione che, ancora una volta, la disinfestazione e la disinfezione diventino l’occasione perfetta per “allungare” i periodi di chiusura in coincidenza con le festività, coinvolgendo non solo le scuole ma persino gli uffici pubblici. Una prassi che si ripete ciclicamente e che alimenta inevitabili polemiche.



