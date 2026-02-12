Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
12/02/2026 10:22:00

Dissesto ed erosione delle coste, 62 milioni dalla Regione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/dissesto-ed-erosione-delle-coste-62-milioni-dalla-regione-450.png

«Con il provvedimento approvato oggi in giunta stanziamo risorse importanti per prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione delle coste. Il governo Schifani conferma l'impegno per la tutela del territorio dell'Isola e la difesa delle coste dopo i provvedimenti varati in favore dei Comuni colpiti dal passaggio del ciclone Harry». Lo ha detto l'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, sull'approvazione in giunta della riprogrammazione di economie del Psc (Piano di sviluppo e coesione) per 62 milioni per finanziare progetti curati dall'assessorato del Territorio.

 

«Si tratta - continua Savarino - di una graduatoria risalente alla scorsa legislatura rimasta senza copertura finanziaria. Fin dal mio insediamento ho lavorato per reperire i fondi per salvare quei progetti. Con una precedente riprogrammazione, avevamo già finanziato interventi per 77 milioni. Adesso recuperiamo il tempo e i fondi perduti causa covid,  completando la copertura finanziaria dell'intera lista di progetti».
 









