Dissesto ed erosione delle coste, 62 milioni dalla Regione

12/02/2026 10:22:00

«Con il provvedimento approvato oggi in giunta stanziamo risorse importanti per prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione delle coste. Il governo Schifani conferma l'impegno per la tutela del territorio dell'Isola e la difesa delle coste dopo i provvedimenti varati in favore dei Comuni colpiti dal passaggio del ciclone Harry». Lo ha detto l'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, sull'approvazione in giunta della riprogrammazione di economie del Psc (Piano di sviluppo e coesione) per 62 milioni per finanziare progetti curati dall'assessorato del Territorio.

«Si tratta - continua Savarino - di una graduatoria risalente alla scorsa legislatura rimasta senza copertura finanziaria. Fin dal mio insediamento ho lavorato per reperire i fondi per salvare quei progetti. Con una precedente riprogrammazione, avevamo già finanziato interventi per 77 milioni. Adesso recuperiamo il tempo e i fondi perduti causa covid, completando la copertura finanziaria dell'intera lista di progetti».





