Marsala, Leo Orlando sceglie Patti: “Resto civico, ma è tempo di decidere”

12/02/2026 06:00:00

Non è più tempo di attendere. Le elezioni comunali a Marsala si avvicinano sempre di più. Il consigliere comunale Leo Orlando, civico, rompe gli indugi e sceglie di schierarsi a sostegno della candidatura a sindaca di Andreana Patti. Una presa di posizione che pesa negli equilibri del Consiglio comunale e che segna un passaggio politico chiaro nel percorso verso le prossime amministrative.



E’ entrato a Palazzo VII Aprile 5 anni fa, insieme a Gabriele Di Pietra ha formato il gruppo consiliare Civicamente, nella giornata di ieri ha maturato scelta e quindi posizione per la campagna elettorale. Orlando, alla sua prima esperienza istituzionale, traccia un bilancio dei cinque anni trascorsi in Consiglio comunale, definendoli “Intensi, formativi e profondamente coinvolgenti”. Un percorso che – spiega – lo ha portato ad avvicinarsi alla macchina amministrativa, a studiarne dinamiche e responsabilità, con l’obiettivo dichiarato di essere utile alla città.

Le parole del consigliere

Nel suo intervento rivendica un impegno fondato su ascolto e presenza: "L’esperienza maturata in Consiglio comunale in questi cinque anni, la mia prima esperienza istituzionale, è stata intensa, formativa e profondamente coinvolgente. Avvicinarmi alla cosa pubblica, studiarla e comprenderne responsabilità e dinamiche per essere utile alla città ha rappresentato per me un grande onore e un impegno vissuto ogni giorno con senso di responsabilità. Con lo stesso spirito civico con cui ho iniziato questo percorso, e con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare, ho deciso di ricandidarmi. Il mio è stato un cammino fatto di ascolto, presenza e rappresentanza delle istanze della comunità. Non tutte hanno trovato le risposte che avrei voluto, ma ogni scelta è stata guidata da serietà, autonomia e coerenza con i valori in cui credo… una politica intesa come servizio, trasparenza e responsabilità. È questa la visione che mi rappresenta di più, guardare sempre al bene della città e delle persone, a prescindere dai partiti e dai colori politici”.

La scelta e il posizionamento civico

Orlando continua: “La mia resta una scelta civica, libera e alternativa, che nasce dalla volontà di costruire un futuro diverso per Marsala. Per questi motivi ho deciso di ricandidarmi al Consiglio Comunale sostenendo la proposta politica di Andreana Patti, con cui ho avuto modo di condividere una visione di città diversa da quella prospettata oggi, e ancora domani, dall’attuale amministrazione”.

Ed è questa la novità politica più rilevante: il sostegno alla candidatura di Andreana Patti, una presa di posizione che aggiunge, dunque, un nuovo tassello al quadro politico marsalese, mentre iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza alleanze e schieramenti in vista della competizione elettorale.



