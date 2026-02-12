Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
12/02/2026 06:00:00

Marsala, Leo Orlando sceglie Patti: “Resto civico, ma è tempo di decidere”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/marsala-leo-orlando-sceglie-patti-resto-civico-ma-e-tempo-di-decidere-450.jpg

Non è più tempo di attendere. Le elezioni comunali a Marsala si avvicinano sempre di più. Il consigliere comunale Leo Orlando, civico, rompe gli indugi e sceglie di schierarsi a sostegno della candidatura a sindaca di Andreana Patti. Una presa di posizione che pesa negli equilibri del Consiglio comunale e che segna un passaggio politico chiaro nel percorso verso le prossime amministrative.


E’ entrato a Palazzo VII Aprile 5 anni fa, insieme a Gabriele Di Pietra ha formato il gruppo consiliare Civicamente, nella giornata di ieri ha maturato scelta e quindi posizione per la campagna elettorale. Orlando, alla sua prima esperienza istituzionale, traccia un bilancio dei cinque anni trascorsi in Consiglio comunale, definendoli “Intensi, formativi e profondamente coinvolgenti”. Un percorso che – spiega – lo ha portato ad avvicinarsi alla macchina amministrativa, a studiarne dinamiche e responsabilità, con l’obiettivo dichiarato di essere utile alla città.

 

Le parole del consigliere 
Nel suo intervento rivendica un impegno fondato su ascolto e presenza: "L’esperienza maturata in Consiglio comunale in questi cinque anni, la mia prima esperienza istituzionale, è stata intensa, formativa e profondamente coinvolgente. Avvicinarmi alla cosa pubblica, studiarla e comprenderne responsabilità e dinamiche per essere utile alla città ha rappresentato per me un grande onore e un impegno vissuto ogni giorno con senso di responsabilità. Con lo stesso spirito civico con cui ho iniziato questo percorso, e con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare, ho deciso di ricandidarmi. Il mio è stato un cammino fatto di ascolto, presenza e rappresentanza delle istanze della comunità. Non tutte hanno trovato le risposte che avrei voluto, ma ogni scelta è stata guidata da serietà, autonomia e coerenza con i valori in cui credo… una politica intesa come servizio, trasparenza e responsabilità. È questa la visione che mi rappresenta di più, guardare sempre al bene della città e delle persone, a prescindere dai partiti e dai colori politici”.

 

La scelta e il posizionamento civico
Orlando continua: “La mia resta una scelta civica, libera e alternativa, che nasce dalla volontà di costruire un futuro diverso per Marsala. Per questi motivi ho deciso di ricandidarmi al Consiglio Comunale sostenendo la proposta politica di Andreana Patti, con cui ho avuto modo di condividere una visione di città diversa da quella prospettata oggi, e ancora domani, dall’attuale amministrazione”.
Ed è questa la  novità politica più rilevante:  il sostegno alla candidatura di Andreana Patti, una presa di posizione  che aggiunge, dunque, un nuovo tassello al quadro politico marsalese, mentre iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza alleanze e schieramenti in vista della competizione elettorale.

 

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...