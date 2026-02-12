Autotrasporti, buco da 1,2 milioni: chiesto il rinvio a giudizio per cinque imprenditori

12/02/2026 08:54:00

Ammonta a un milione e 271 mila euro il “buco” finanziario di una società di autotrasporti marsalese (LGF Trasporti, dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala il 3 novembre 2020), sfociato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, nell’ambito del quale la Procura (pm Maria Milia) ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone.

Si tratta di Carmelo Gagliano, di 59 anni, amministratore “di fatto” della Lgf Trasporti, dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala il 3 novembre 2020; della moglie Carmela Gagliano, di 54 anni, amministratore della Lgf; del figlio Giuseppe Gagliano, di 26 anni, amministratore della Gagliano Trasporti; di Giuseppe Buscaino, di 57 anni, amministratore della Trucks Marsala; e di Francesco Conticelli, di 35 anni, amministratore della Eurocardiesel.

Tranne Buscaino, che è di contrada Terrenove, tutti gli altri sono di Strasatti. A difenderli sono gli avvocati Andrea Pellegrino e Paolo Paladino.

Secondo l’accusa, i cinque imprenditori avrebbero causato alla Lgf un deficit di un milione e 271 mila euro. In particolare, in concorso tra loro, avrebbero sottratto, distratto e occultato, in tutto o in parte, beni e attività della società poi fallita (somme di denaro, trattori stradali, semirimorchi, motrici) per diverse centinaia di migliaia di euro, anche cedendo fittiziamente gli stessi beni a società compiacenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo. Nel procedimento è parte civile la curatela fallimentare, il cui legale è l’avvocato Fabio Spanò.

Nell’indagine, la Guardia di Finanza aveva segnalato alla magistratura, per l’ipotesi di reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche”, il commercialista Giulio Bellan (recentemente condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 4 anni e 4 mesi per concorso in bancarotta fraudolenta nell’ambito del procedimento penale a carico di Luigi Vinci e altri), ma nel caso dell’indagine sui Gagliano la sua posizione è stata stralciata dal pm e archiviata.



