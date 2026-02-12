Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
12/02/2026 08:54:00

Autotrasporti, buco da 1,2 milioni: chiesto il rinvio a giudizio per cinque imprenditori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/autotrasporti-buco-da-1-2-milioni-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-cinque-imprenditori-450.jpg

Ammonta a un milione e 271 mila euro il “buco” finanziario di una società di autotrasporti marsalese (LGF Trasporti, dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala il 3 novembre 2020), sfociato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, nell’ambito del quale la Procura (pm Maria Milia) ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone.

 

Si tratta di Carmelo Gagliano, di 59 anni, amministratore “di fatto” della Lgf Trasporti, dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala il 3 novembre 2020; della moglie Carmela Gagliano, di 54 anni, amministratore della Lgf; del figlio Giuseppe Gagliano, di 26 anni, amministratore della Gagliano Trasporti; di Giuseppe Buscaino, di 57 anni, amministratore della Trucks Marsala; e di Francesco Conticelli, di 35 anni, amministratore della Eurocardiesel.

 

Tranne Buscaino, che è di contrada Terrenove, tutti gli altri sono di Strasatti. A difenderli sono gli avvocati Andrea Pellegrino e Paolo Paladino.

 

Secondo l’accusa, i cinque imprenditori avrebbero causato alla Lgf un deficit di un milione e 271 mila euro. In particolare, in concorso tra loro, avrebbero sottratto, distratto e occultato, in tutto o in parte, beni e attività della società poi fallita (somme di denaro, trattori stradali, semirimorchi, motrici) per diverse centinaia di migliaia di euro, anche cedendo fittiziamente gli stessi beni a società compiacenti.

 

Le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo. Nel procedimento è parte civile la curatela fallimentare, il cui legale è l’avvocato Fabio Spanò.

 

Nell’indagine, la Guardia di Finanza aveva segnalato alla magistratura, per l’ipotesi di reato di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche”, il commercialista Giulio Bellan (recentemente condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 4 anni e 4 mesi per concorso in bancarotta fraudolenta nell’ambito del procedimento penale a carico di Luigi Vinci e altri), ma nel caso dell’indagine sui Gagliano la sua posizione è stata stralciata dal pm e archiviata.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...