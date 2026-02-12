Sezioni
Cultura

» Sociale
12/02/2026 10:00:00

Trapani, al via il "Laboratorio di uncinetto... e non solo" 

Un appuntamento dedicato alla manualità, alla tradizione e alla condivisione. È il progetto promosso dall’Associazione Culturale Poetica Ophea, in collaborazione con l’Oratorio Salesiano di Trapani, che organizza il “Laboratorio di uncinetto… e non solo”.

 

L’iniziativa si svolge ogni lunedì, dalle 15:00 alle 17:00, presso i locali salesiani di via G.B. Fardella 28 a Trapani ed è completamente gratuita. Il laboratorio è aperto a tutti, adulti e bambini, anche principianti, e rappresenta un’occasione per imparare o riscoprire antiche tecniche artigianali. Non solo uncinetto, ma anche maglia, ricamo, taglio e cucito, patchwork per principianti, chiacchierino e tombolo.

 

Un progetto che punta a valorizzare le arti manuali tessili, creando uno spazio di incontro e socializzazione dove la creatività diventa strumento di aggregazione intergenerazionale. A curare il laboratorio è Paola Gusinu, presidente dell’Associazione Culturale Poetica Ophea. Un’iniziativa che unisce tradizione e comunità, offrendo un’opportunità concreta per apprendere nuove competenze in un ambiente accogliente e inclusivo.









