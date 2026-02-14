Assostampa contro il comunicato delle società di Antonini: “Offese alla stampa locale"

14/02/2026 17:52:00

Non si fa attendere la replica di Assostampa alle parole contenute nel comunicato congiunto diffuso da Fc Trapani 1905 e Trapani Shark, in cui si parla di “silenzio assordante della stampa locale”, di informazione “compiacente, servile” e addirittura di giornalisti “a 90 gradi con il potere istituzionale”.

Un attacco frontale che il sindacato dei giornalisti giudica grave e offensivo.

Assostampa sottolinea innanzitutto un dato non secondario: la chiusura di Telesud – storica emittente del territorio – ha rappresentato un colpo pesante per il pluralismo dell’informazione locale. Una scelta che, ricordano, è riconducibile allo stesso proprietario delle società che oggi puntano il dito contro la stampa trapanese.

Nel merito, il sindacato evidenzia come il confronto, anche duro, sia legittimo. Fa parte del dibattito pubblico, specie in una vicenda che ha avuto un impatto così forte sulla città e sul mondo dello sport. Tuttavia – si legge nella nota – un conto è la critica, altro è l’utilizzo di espressioni volgari e delegittimanti nei confronti di un’intera categoria.

Secondo Assostampa, trattandosi di comunicati redatti da giornalisti iscritti all’Ordine – poiché le società sportive professionistiche si avvalgono di professionisti della comunicazione – le frasi contenute nel testo potrebbero essere oggetto di valutazione disciplinare. Non si esclude, dunque, una segnalazione al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti.

Il punto centrale, ribadisce il sindacato, è l’autonomia professionale: anche quando si lavora per un editore o un datore di lavoro che esprime posizioni fortemente polemiche, il giornalista mantiene la responsabilità del linguaggio e del rispetto delle regole deontologiche.

La vicenda, insomma, si allarga ancora una volta oltre il perimetro sportivo e giudiziario, toccando il terreno delicato del rapporto tra potere economico, informazione e libertà professionale. A Trapani, dopo il crollo sportivo, si apre ora anche un nuovo fronte: quello tra le società di Antonini e il mondo del giornalismo locale.



