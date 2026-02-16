Sezioni
Cronaca

Ambiente
16/02/2026 08:35:00

Valderice, crollo sul canale di Crocevie. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228654-0-valderice-crollo-sul-canale-di-crocevie-il-video.png

Si è svegliata con un crollo la frazione di Crocevie, a Valderice. Ieri mattina una parte del canale che attraversa la zona ha ceduto.

Il cedimento riguarda un tratto del canale che attraversa il centro abitato.. Le abbondanti piogge delle ultime settimane avrebbero aggravato una situazione già fragile, accelerando il dissesto strutturale.

 

Ad intervenire è il gruppo politico locale “Amiamo Valderice”, che parla di un evento “grave” e che richiede interventi immediati. “Oggi è il momento della responsabilità”, fanno sapere in una nota, sottolineando la necessità di lavorare in sinergia con istituzioni e autorità competenti per individuare soluzioni rapide e reperire le risorse utili al ripristino della sicurezza.

 

Secondo quanto segnalato dal gruppo, ci sarebbe un’ulteriore porzione del canale, in prossimità del Royal Bar, che presenta segni di cedimento ed è a rischio crollo. Un elemento che aumenta l’allarme tra i residenti della zona.

Negli anni non sono mancate segnalazioni da parte dei cittadini sulle condizioni del canale, in un’area che già in passato ha fatto i conti con criticità legate al maltempo e alla tenuta delle infrastrutture idrauliche. Adesso si attendono verifiche tecniche e eventuali provvedimenti urgenti per mettere in sicurezza l’area e scongiurare nuovi cedimenti. A Crocevie la priorità è una sola: intervenire subito per evitare che la situazione possa aggravarsi ulteriormente.









