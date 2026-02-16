Calcio a 5: niente sorpasso per il Marsala Futsal che esce sconfitto da Soverato

16/02/2026 07:30:00

C’era tanta attesa per la trasferta calabra del Marsala Futsal 2012, soprattutto dopo la vittoria contro la capolista Messina. Ma qualche ingranaggio non ha funzionato e la 14ª giornata del Campionato di A2 Girone D si è conclusa con un sonoro 8 a 2 per il Blingink Soverato. I ragazzi di coach Tutilo non hanno sfruttano il pareggio in casa del Messina contro il Regalbuto, peccato, perchè non hanno mai mollato ed avrebbero potuto passare in testa alla classifica. Adesso ci saranno ulteriori tre gare come tre finali, con il Marsala a -2 proprio dai peloritani e con gli stessi punti della Gear Piazza Armerina.

Primo tempo_ Sulla prima rete è stata commessa un’ingenuità difensiva e a 25 secondi dall’inizio Marciano Piovesan beffa difensore e portiere. Il Marsala risponde e la gara procede senza sconti da entrambe le parti. Sul corner i padroni di casa sbloccano uno schema e segnano il 2 a 0 con Gallinica al 4’. Il Blingink è offensivo, il Marsala sembra arrancare nel recupero palla ma sfodera belle intuizioni. I calabresi rimangono indenni anche contro una punizione tirata dal pericoloso destro di Barroso. A 4’ dalla fine errore difensivo degli azzurri: la palla che finisce sui piedi ancora di Gallinica che la mette facile dentro. Vallarelli in questa fase viene impegnato in una serie di parate per salvare quanto meno il 3 a 0.

Secondo tempo_ L’inizio della ripresa è il peggiore che ci si potesse aspettare: a 38 secondi dall’avvio, la prima palla toccata da Marciano si infila nell’angolino imprendibile per il portiere azzurro. E’ 4 a 0. Subito dopo è Celestini che prende la traversa. Il Marsala è sotto assedio e sa che deve sbloccare, lo fa cercando più volte la porta. La fortuna gira solo sul piede di De Bartoli da corner, realizzando così una rete in scivolata. E’ 4 a 1. Il Marsala Futsal sa che quando stringe i denti, può fare bene ma il divario diventa sempre più ampio quando di contropiede Gallo tira una bordata e con Vallarelli fuori dai pali, di punta sigla il 5 a 1. Al 13’ il pallone è tutto degli ospiti, che non hanno fretta e con un’azione corale portano Barroso a segnare il 5 a 2. Ma sarà l’ultima rete per i lilybetani, perchè l’arbitro dice che la sfera ha preso il palo e non sarà tris. I calabresi al 10’ prendono una traversa clamorosa e Rotella ci mette più di una pezza sulle invenzioni di Cazzin e De Bartoli, a riprova che i ragazzi di Mister Tutilo non si arrendono. Un minuto dopo però ancora Marciano vince il duello con Capitan Patti e mette a segno il sesto goal. Il Marsala prova il tutto per tutto con il power play e rischia: è qui che segnano prima Rotella e poi De Masi a scavetto trasformando il risultato, troppo severo per i marsalesi, sull’8 a 2.



