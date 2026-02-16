Buongiorno24 del 16 Febbraio 2026

16/02/2026 09:23:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi, lunedì 16 febbraio.

Apriamo con la cronaca. A Paceco si sono concluse tragicamente le ricerche di “u zu” Mario Billa, l’anziano scomparso nel pomeriggio di ieri da Nubia. Era uscito con il suo triciclo elettrico blu, poi il silenzio. In serata il ritrovamento senza vita nelle campagne di via Sandro Pertini. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Ancora cronaca a Marsala, dove il mare continua a restituire morti. Dopo i ritrovamenti dei giorni scorsi a Trapani e Pantelleria, un altro corpo è stato avvistato nelle acque del lungomare sud. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dal mare agitato. Si lavora per l’identificazione.

Sempre a Marsala, la Polizia di Stato ha espulso il parcheggiatore abusivo che da tempo operava a Piazza del Popolo. L’uomo, già destinatario di diversi provvedimenti, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani in attesa del rimpatrio.

A Mazara del Vallo, invece, la Squadra Mobile ha sequestrato oltre un chilo di ecstasy, 2.767 pasticche destinate alle piazze di spaccio del territorio. Arrestata una giovane donna, ora ai domiciliari. Un’operazione che riporta l’attenzione sul consumo di droghe sintetiche tra i più giovani.

Restiamo sul fronte sicurezza: a Calatafimi Segesta controlli dei Carabinieri in un locale con intrattenimento. Contestate irregolarità sulla sicurezza, carenze igienico-sanitarie e violazioni amministrative. Disposta la sospensione delle attività di spettacolo e ristorazione fino alla messa in regola.

Sul piano regionale, notte di sciame sismico nel Tirreno Meridionale: sette scosse in meno di 24 ore tra l’area al largo di Trapani, Palermo e le Eolie. La più forte di magnitudo 3.9. Nessun danno, ma monitoraggio costante dell’Ingv.

E poi il maltempo: la Regione quantifica danni per quasi due miliardi di euro, mentre le piogge hanno fatto salire gli invasi in diverse aree dell’Isola. A Niscemi proseguono le verifiche dopo la frana, recuperata la croce simbolo del costone crollato.

Chiudiamo con la politica: a Marsala è polemica sull’intitolazione di un’area a verde a Bettino Craxi, mentre in Sicilia Ismaele La Vardera annuncia la candidatura alla presidenza della Regione, aprendo un nuovo fronte nel campo

progressista.

Questi i temi di oggi.




