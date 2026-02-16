Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/02/2026 16:19:00

Controlli nei locali. Serate abusive a Marsala, carenze igieniche ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771255398-0-controlli-nei-locali-serate-abusive-a-marsala-carenze-igieniche-ad-alcamo.jpg

Proseguono in tutta la provincia di Trapani i controlli straordinari nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e spettacolo. Un’azione coordinata, disposta dal Questore Giuseppe Felice Peritore, dopo le indicazioni emerse in Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

 

Nel fine settimana le verifiche hanno interessato Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizie municipali e personale dell’Asp (SIAN e SIAV).

Numerose le attività controllate, con diverse irregolarità riscontrate: dallo svolgimento di serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni a carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza e antincendio.

 

Marsala: serata danzante senza licenza, titolare denunciato

A Marsala, in un locale autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande e a piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, gli agenti hanno accertato la presenza di clienti intenti a ballare.

L’attività, però, era priva della licenza prevista dall’articolo 68 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di serate danzanti. Il titolare è stato quindi segnalato all’Autorità giudiziaria per apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia municipale per verificare eventuali altre violazioni.

 

Alcamo: locale sospeso

Ad Alcamo, invece, un controllo in un esercizio di somministrazione ha fatto emergere carenze in materia di normativa antincendio e sicurezza, oltre a irregolarità igienico-sanitarie.

Per questi motivi è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni richieste dalla legge.

 

Castelvetrano: prescrizioni per il titolare

A Castelvetrano, in un altro locale controllato, Vigili del Fuoco e Asp hanno rilevato piccole irregolarità. Al titolare sono state prescritte le correzioni necessarie per mettersi in regola.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo, spiegano dalla Questura, è garantire il rispetto delle norme di sicurezza – in particolare su capienza e antincendio – e contrastare ogni forma di esercizio abusivo, soprattutto nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa