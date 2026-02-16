Controlli nei locali. Serate abusive a Marsala, carenze igieniche ad Alcamo

16/02/2026 16:19:00

Proseguono in tutta la provincia di Trapani i controlli straordinari nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e spettacolo. Un’azione coordinata, disposta dal Questore Giuseppe Felice Peritore, dopo le indicazioni emerse in Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Nel fine settimana le verifiche hanno interessato Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizie municipali e personale dell’Asp (SIAN e SIAV).

Numerose le attività controllate, con diverse irregolarità riscontrate: dallo svolgimento di serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni a carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza e antincendio.

Marsala: serata danzante senza licenza, titolare denunciato

A Marsala, in un locale autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande e a piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, gli agenti hanno accertato la presenza di clienti intenti a ballare.

L’attività, però, era priva della licenza prevista dall’articolo 68 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di serate danzanti. Il titolare è stato quindi segnalato all’Autorità giudiziaria per apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia municipale per verificare eventuali altre violazioni.

Alcamo: locale sospeso

Ad Alcamo, invece, un controllo in un esercizio di somministrazione ha fatto emergere carenze in materia di normativa antincendio e sicurezza, oltre a irregolarità igienico-sanitarie.

Per questi motivi è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni richieste dalla legge.

Castelvetrano: prescrizioni per il titolare

A Castelvetrano, in un altro locale controllato, Vigili del Fuoco e Asp hanno rilevato piccole irregolarità. Al titolare sono state prescritte le correzioni necessarie per mettersi in regola.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo, spiegano dalla Questura, è garantire il rispetto delle norme di sicurezza – in particolare su capienza e antincendio – e contrastare ogni forma di esercizio abusivo, soprattutto nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.



