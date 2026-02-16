Marsala, raid vandalico nella notte. "Strage" di finestrini in centro

16/02/2026 12:40:00

Ancora un raid vandalico nel cuore di Marsala.

Nella notte qualcuno si è “divertito” a rompere i finestrini delle auto parcheggiate in via Amendola, nei pressi dell’ex carcere. Almeno cinque i veicoli danneggiati lungo la stessa strada, con vetri in frantumi sull’asfalto e abitacoli devastati.

Ma non è finita lì. Altre auto hanno subito la stessa sorte anche tra via Verdi e via Mazzini. Un vero e proprio giro notturno, una “strage di finestrini” che ha lasciato dietro di sé rabbia e indignazione.

Non si tratta di un episodio isolato. I residenti di via Amendola denunciano che la zona è spesso teatro di atti vandalici simili.



