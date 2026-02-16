Sezioni
Cronaca
16/02/2026 12:07:00

Pantelleria, padre chiede aiuto ai Carabinieri: il figlio li aggredisce e li ferisce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771240116-0-pantelleria-padre-chiede-aiuto-ai-carabinieri-il-figlio-li-aggredisce-e-li-ferisce.jpg

Ha chiamato i Carabinieri perché non riusciva più a contenere il figlio, in evidente stato di alterazione.
Ma quando i militari sono arrivati, la situazione è degenerata.
Il giovane ha reagito con violenza, colpendo i Carabinieri con calci, pugni e sputi.
Quattro militari sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve.
Alla fine è scattato l’arresto.

È accaduto a Pantelleria, dove i Carabinieri hanno arrestato un ventenne del posto con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

 

L’intervento su richiesta del padre

 

A chiedere l’intervento è stato il padre del ragazzo, che non riusciva a gestire il figlio, in stato di alterazione psicofisica.

Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare il giovane alla calma. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano. Il ventenne ha iniziato a minacciare i Carabinieri, per poi aggredirli fisicamente.

 

Quattro militari feriti

 

L’aggressione è avvenuta con calci, pugni e sputi. Quattro Carabinieri hanno riportato lievi ferite.

Il giovane è stato quindi bloccato e arrestato.

 

Le cure in ospedale e la misura cautelare

 

Dopo l’arresto, il ventenne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per essere assistito a causa del suo stato di agitazione.

Una volta dimesso, a seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di Marsala.

Proseguono gli accertamenti sull’accaduto.









