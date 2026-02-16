Tragedia a Paceco: trovato senza vita in campagna anziano che si era allontanato da casa

16/02/2026 08:17:00

Lo cercavano da ieri pomeriggio.

Un appello accorato, condiviso sui social, rilanciato di casa in casa a Nubia.

Poi, nella tarda serata, la notizia che nessuno avrebbe voluto scrivere: “u zu Mario Billa” è stato trovato senza vita nelle campagne di via Sandro Pertini, a Paceco.

Si sono concluse così, tragicamente, le ricerche dell’uomo scomparso nel primo pomeriggio del 15 febbraio.

L’allontanamento e l’appello

Dalle ore 15 di ieri non si avevano più notizie dell’anziano, conosciuto da tutti come “u zu Mario Billa”.

Era uscito con il suo triciclo elettrico di colore blu e da quel momento si erano perse le tracce. I familiari avevano lanciato un appello urgente chiedendo a chiunque lo avesse visto di contattare i Carabinieri.

La comunità di Nubia e di Paceco si era immediatamente mobilitata, condividendo il messaggio e partecipando alle ricerche.

Il ritrovamento nelle campagne

In serata il tragico epilogo: l’uomo è stato rinvenuto privo di vita nelle campagne di via Sandro Pertini, in territorio di Paceco.

Non sono stati resi noti, al momento, ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.



