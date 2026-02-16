Trapani, insulti e sputi in tribuna durante la gara con l’Altamura. Daspo per un tifoso 

16/02/2026 13:15:00

Un tifoso del Trapani Calcio è stato colpito da Daspo dopo quanto accaduto durante l’ultima gara casalinga contro l’Altamura.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, al termine degli accertamenti svolti dalla Digos e dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Secondo quanto ricostruito, durante l’incontro di domenica scorsa un rappresentante della squadra ospite, presente in tribuna, sarebbe stato raggiunto in più occasioni da insulti, minacce e persino sputi. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato degli agenti in servizio allo stadio.

Il tifoso, già noto alle forze dell’ordine, è stato prontamente individuato, allontanato e messo nelle condizioni di non creare ulteriori problemi. L’intervento ha evitato che la situazione degenerasse, con possibili tensioni tra le tifoserie o all’interno dell’impianto sportivo.

Il Daspo – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – impedirà al destinatario di assistere a eventi calcistici per il periodo stabilito dal provvedimento.

La Questura ribadisce l’attenzione alta sul fronte della prevenzione: comportamenti che possono generare allarme o mettere a rischio l’ordine pubblico non saranno tollerati, soprattutto in contesti come gli stadi, dove basta poco per trasformare una partita in un problema di sicurezza.



