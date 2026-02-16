Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/02/2026 13:15:00

Trapani, insulti e sputi in tribuna durante la gara con l’Altamura. Daspo per un tifoso 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771244330-0-trapani-insulti-e-sputi-in-tribuna-durante-la-gara-con-l-altamura-daspo-per-un-tifoso.jpg

Un tifoso del Trapani Calcio è stato colpito da Daspo dopo quanto accaduto durante l’ultima gara casalinga contro l’Altamura.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, al termine degli accertamenti svolti dalla Digos e dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

 

Secondo quanto ricostruito, durante l’incontro di domenica scorsa un rappresentante della squadra ospite, presente in tribuna, sarebbe stato raggiunto in più occasioni da insulti, minacce e persino sputi. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato degli agenti in servizio allo stadio.

Il tifoso, già noto alle forze dell’ordine, è stato prontamente individuato, allontanato e messo nelle condizioni di non creare ulteriori problemi. L’intervento ha evitato che la situazione degenerasse, con possibili tensioni tra le tifoserie o all’interno dell’impianto sportivo.

 

Il Daspo – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – impedirà al destinatario di assistere a eventi calcistici per il periodo stabilito dal provvedimento.

 

La Questura ribadisce l’attenzione alta sul fronte della prevenzione: comportamenti che possono generare allarme o mettere a rischio l’ordine pubblico non saranno tollerati, soprattutto in contesti come gli stadi, dove basta poco per trasformare una partita in un problema di sicurezza.









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa