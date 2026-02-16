Castelvetrano, i maestri della pasticceria siciliana all'istituto alberghiero Titone 

Il “gotha” dell’antica arte pasticciera siciliana farà tappa a Castelvetrano. Venerdì 20 febbraio l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” ospiterà un’iniziativa dedicata ai meriti della straordinaria tradizione dolciaria siciliana, promossa da ANCRI (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) e ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), con il patrocinio del Comune di Castelvetrano.
L’evento nasce con l’obiettivo di rendere omaggio, insieme ai maestri del settore, alla storia e alla qualità dei dolci siciliani: dalla varietà dell’assortimento all’estetica, fino a una tradizione che continua a essere un punto di riferimento anche fuori dall’Isola.
Per rappresentare l’alta qualità della pasticceria siciliana saranno presenti maestri pasticcieri da diverse aree della regione. Tra i nomi annunciati nel comunicato: il cavaliere Nicola Fiasconaro, indicato come “principe del panettone siciliano”; lo chef prof. Michele Ciaccio, che rappresenterà i dolci della Valle del Belice; la Stella al merito del lavoro Lillo Defraia, pasticciere di Caltanissetta, che presenterà il cannolo, di cui vengono richiamate origini in terra nissena; Peppe Lamia, maestro pasticciere mazarese, con il “muccuneddu”, dolce tipico di Mazara; lo chef Mario Puccio, con la cassata; Rosario Seidita, presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi; il prof. chef Giovanni Montemaggiore, presidente regionale dei Discepoli di Escoffier; lo chef Francesco Bonomo, campione del mondo di cous cous.
Annunciata anche la presenza di Sua Eccellenza Mons. Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara, della dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e del presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci.
Previsti inoltre gli interventi del Generale Cavaliere Renato Giovannelli, delegato ANCRI in Sicilia, del Generale Cavaliere Umberto Rocco e del prof. Cavaliere Attilio L. Vinci, delegato ANCRI per i rapporti con le Istituzioni, che presenterà e coordinerà l’incontro.