Ciclone Harry, la Regione confema 741 milioni di danni nell'Isola

Prosegue il confronto tra Regione Siciliana e Governo nazionale dopo il passaggio del Ciclone Harry. Da Palazzo d’Orléans fanno sapere che la quantificazione ufficiale dei danni, al momento, resta quella già trasmessa alla Protezione civile nazionale: 741 milioni di euro.

La cifra è contenuta nella delibera approvata dalla Giunta regionale il 22 gennaio scorso, con cui è stata dichiarata l’emergenza regionale e richiesta a Palazzo Chigi la proclamazione dello stato di emergenza nazionale.

Il riconoscimento è arrivato il 26 gennaio, con un primo stanziamento di 33 milioni di euro. Nel frattempo, la Regione ha già messo in campo 680 milioni di euro, suddivisi in due tranche, provenienti da risorse regionali ed extraregionali, per fronteggiare le criticità e avviare i primi interventi nei territori colpiti.

Parallelamente continua la ricognizione dei danni. I Comuni stanno trasmettendo ulteriori richieste, costantemente aggiornate, che vengono esaminate nei tavoli provinciali istituiti presso gli uffici del Genio Civile. L’obiettivo è accelerare le verifiche e ridurre i tempi burocratici.

Al termine di questa fase, la Regione procederà con un’integrazione della prima relazione già inviata agli organismi nazionali. Da Palermo sottolineano che il dialogo con il Governo è “costante, operativo e costruttivo”, con l’obiettivo di velocizzare procedure, ristori e interventi nei territori colpiti dall’emergenza.



