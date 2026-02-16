Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
16/02/2026 20:00:00

Ciclone Harry, la Regione confema 741 milioni di danni nell'Isola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/ciclone-harry-la-regione-confema-741-milioni-di-danni-nell-isola-450.png

Prosegue il confronto tra Regione Siciliana e Governo nazionale dopo il passaggio del Ciclone Harry. Da Palazzo d’Orléans fanno sapere che la quantificazione ufficiale dei danni, al momento, resta quella già trasmessa alla Protezione civile nazionale: 741 milioni di euro.

 

La cifra è contenuta nella delibera approvata dalla Giunta regionale il 22 gennaio scorso, con cui è stata dichiarata l’emergenza regionale e richiesta a Palazzo Chigi la proclamazione dello stato di emergenza nazionale.

 

Il riconoscimento è arrivato il 26 gennaio, con un primo stanziamento di 33 milioni di euro. Nel frattempo, la Regione ha già messo in campo 680 milioni di euro, suddivisi in due tranche, provenienti da risorse regionali ed extraregionali, per fronteggiare le criticità e avviare i primi interventi nei territori colpiti.

 

Parallelamente continua la ricognizione dei danni. I Comuni stanno trasmettendo ulteriori richieste, costantemente aggiornate, che vengono esaminate nei tavoli provinciali istituiti presso gli uffici del Genio Civile. L’obiettivo è accelerare le verifiche e ridurre i tempi burocratici.

 

Al termine di questa fase, la Regione procederà con un’integrazione della prima relazione già inviata agli organismi nazionali. Da Palermo sottolineano che il dialogo con il Governo è “costante, operativo e costruttivo”, con l’obiettivo di velocizzare procedure, ristori e interventi nei territori colpiti dall’emergenza.









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa