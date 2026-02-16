Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
16/02/2026 09:30:00

Marsala, il docufilm su Giulio Regeni e una lezione di verità che scomoda il potere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771231205-0-marsala-il-docufilm-su-giulio-regeni-e-una-lezione-di-verita-che-scomoda-il-potere.jpg

Venerdì passato al cineteatro don Bosco di Marsala, grazie a un'idea di Giuseppe Prode, direttore artistico del festival 38° Parallelo, è stato trasmesso, alla presenza di alcune classi del liceo scientifico Ruggieri, il docufilm "Giulio Regeni. Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e uscito a gennaio per i dieci anni dalla sua morte.

Giulio era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge, rapito a Il Cairo, perché ritenuto una spia, il 25 gennaio 2016, il giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. 

 

Il corpo presentava evidenti segni di tortura; la madre lo riconobbe "dalla punta del naso" e riferì di aver visto nel volto martoriato del figlio "tutto il male del mondo". Alcuni particolari sulla pelle di Regeni erano dovuti a una pratica di tortura ampiamente documentata e utilizzata dalla polizia egiziana; per questo motivo è stato messo immediatamente sotto accusa il regime. Adesso sono imputati, in contumacia, quattro alti ufficiali dei servizi segreti: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Usham Helmi e il maggiore Magdi Sharif.

 

La ragion di Stato, economica, dopo il ritiro dell'ambasciatore dal Cairo nell'aprile 2016, lo riportò sotto le piramidi. Infatti, nel 2020 il governo giallorosso Conte II decise di rispondere positivamente alla richiesta del Cairo, a lungo osteggiata da frange di M5S, del PD e da LeU, a causa proprio dell’irrisolto "caso Regeni" e della questione dei diritti umani, e vendette due navi militari modello Fregata per un miliardo di euro all'Egitto; successivamente, nel 2023, sono stati concordati 10 anni di manutenzione per 260 milioni di euro.

Tornando al reportage, ottima la tecnica narrativa e lodevole l'utilizzo del found footage. Unica nota stonata è avere riportato la testimonianza di Minniti, che dava lezioni sulla democratura di al-Sisi, quando lo stesso ha creato il memorandum con la Libia per fermare disperati in cerca di un futuro, che vengono trattenuti in lager gestiti da torturatori come Almasri.

 

Al termine della proiezione gli studenti hanno potuto rivolgere delle domande all'avvocatessa della famiglia Regeni e al PM del processo. Nella struttura salesiana si è celebrata una mattina di alta qualità civica, che assume un valore ancora più alto perché ha visto la partecipazione degli adolescenti prossimi alla maggiore età, i quali hanno aggiunto un tassello alla crescita del loro pensiero libero e critico.

Per aspera ad astra.

 

Vittorio Alfieri









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa