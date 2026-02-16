Marsala, gli studenti progettano gli spazi inutilizzati del Liceo Classico

16/02/2026 12:32:00

Il Presidente del Libero Consorzio di Trapani, venerdì 13 febbraio ’26, ha visitato il Liceo classico di Marsala per ascoltare le proposte di riqualificazione degli spazi scolastici elaborate dagli studenti nella settimana di pausa didattica.



Nell’ottica della cittadinanza attiva e del welfare studentesco, nonché del recupero di spazi scolastici non utilizzati o che necessitano di essere rigenerati, dal 9 al 13 febbraio, infatti, gli studenti delle sedi centrali del Liceo Pascasino Giovanni XXIII hanno realizzato, nelle sedi di via Eliodoro Lombardi e di via XI Maggio, dei laboratori di progettazione di utilizzo e conversione d’uso di alcuni ambienti attualmente poco valorizzati.



Il progetto, mirato a rafforzare il senso di appartenenza degli studenti ai luoghi della vita scolastica e a migliorare il benessere scolastico ("star bene a scuola"), ha visto la realizzazione di un progetto preliminare di uno o più ambienti scolastici con spiegazione dell’uso di tali spazi, le fonti di finanziamento da utilizzare, la sostenibilità dell’azione, gli schizzi preliminari e/o la progettazione virtuale che sarà realizzata tramite AutoCAD o software similari, nonché di plastici o modellini di quanto gli studenti, nella qualità di progettisti, hanno prodotto.



Il presidente Quinci ha elogiato il lavoro svolto dagli studenti e ha dichiarato che la progettazione realizzata è un esempio davvero apprezzabile di cittadinanza attiva e di “cura” degli ambienti in cui i ragazzi vivono e ha dichiarato che, da parte dell’Ente proprietario, sarà profuso ogni sforzo perché le progettazioni diventino fatti concreti.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per quanto realizzato e ha dichiarato che quanto fatto rientra in una visione di scuola moderna, innovativa, con gli studenti al centro e protagonisti di un percorso di costruzione condivisa di benessere scolastico e di risoluzione di problemi concreti.



