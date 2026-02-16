Sezioni
Scuola
Marsala: il Carnevale alla “Sturzo” è un viaggio intorno al mondo tra culture e creatività

Una mattinata diversa dal solito alla Scuola secondaria di primo grado “Luigi Sturzo” di Marsala. Tra giochi, costumi e coreografie, l’istituto diretto dalla dirigente Anna Maria Alagna ha celebrato il Carnevale trasformando le aule e il cortile in un simbolico viaggio tra continenti e tradizioni.

 

Nonostante il vento di metà febbraio, l’energia degli studenti ha acceso l’intera scuola. La giornata si è aperta con una serie di giochi di squadra, pensati per rompere la routine delle lezioni e stimolare collaborazione e spirito di gruppo. Attività dinamiche che hanno coinvolto tutte le classi, in un clima di partecipazione condivisa.

Il momento centrale è stato la sfilata in maschera. Ogni classe ha rappresentato un Paese diverso, frutto di un lavoro di ricerca portato avanti nelle settimane precedenti. Non solo costumi tradizionali, ma anche danze, musiche e brevi performance che hanno raccontato usi e culture delle nazioni scelte.

 

A valutare i lavori una giuria composta in modo paritario da docenti e studenti, segno di una scuola che punta alla partecipazione attiva e alla responsabilizzazione degli alunni. La festa è poi proseguita nel cortile, trasformato per l’occasione in una pista da ballo. Le musiche, coordinate da uno studente dell’istituto, hanno coinvolto ragazzi e insegnanti in un momento di svago collettivo.

 

Alla fine, tra giochi e sfilate, sono stati proclamati anche i vincitori. Ma al di là della competizione, a prevalere è stato il clima di entusiasmo che ha unito l’intera comunità scolastica.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività educative promosse dalle scuole marsalesi, sempre più orientate a coniugare didattica e creatività, rafforzando il senso di appartenenza e la conoscenza delle culture del mondo.

 









