Basket C: la NPMarsala non scende in campo contro Gravina e porta a casa una sconfitta

17/02/2026 07:55:00

Sport Club Gravina centra una vittoria schiacciante e convincente nella Serie C di pallacanestro, imponendosi sulla Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio finale di 90-58. Una partita che, sin dal primo minuto, ha visto la squadra di casa dominare il campo, mentre la compagine ospite, la NPM, non è scesa in campo con la grinta e l'impegno necessari per competere ad armi pari. I parziali del tabellino raccontano una storia di superiorità assoluta: 20-11 nel primo quarto, 26-18 nel secondo (parziale cumulativo 46-29 all'intervallo), 21-16 nel terzo (67-45) e un conclusivo 23-13 nel quarto, a sigillare un +32 che non ammette repliche.

Lo Sport Club Gravina ha messo in mostra un gioco corale e spumeggiante, frutto di settimane di duro lavoro in palestra. I quintetti iniziali hanno dato subito il la alla partita: per Gravina, una lineup equilibrata con pivot solidi e ali veloci ha fatto la differenza, mentre Marsala è apparsa fin da subito demotivata. "Non è scesa in campo la squadra di Marsala – ha aggiunto il Team Manager, Francesco Giacalone – ma questo non ci ha distratti. Abbiamo usato i 40 minuti per affinare schemi e rodare i giovani, in vista delle sfide decisive del calendario. Serve più carattere".

Questa sconfitta proietta la Nuova Pallacanestro Marsala in una posizione ancora più complicata in classifica poule salvezza, rischiando seriamente la retrocessione. Adesso la compagine di coach Grillo deve dimostrare di essere un gruppo affiatato, con atleti del territorio e talenti under che incarnano lo spirito marsalese: passione, grinta e attaccamento alla maglia. Prossimo impegno per la NPM contro il Siracusa Basket domenica 22 febbraio, alle ore 18, al PalaMedipower di Marsala.



