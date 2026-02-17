Marsala: "Quello di Corso Calatafimi è un marciapiede?"
A Marsala c’è un marciapiede che, più che garantire sicurezza ai pedoni, rappresenta un ostacolo quotidiano. Siamo in Corso Calatafimi, dove un tratto del camminamento versa in condizioni disastrose.
Le immagini parlano chiaro: fondo sconnesso, avvallamenti evidenti e pavimento deteriorato. Dopo ogni pioggia, il marciapiede si trasforma in una vera e propria piscina, con ristagni d’acqua che rendono difficile – se non impossibile – il passaggio.
A segnalare la situazione è un cittadino che riferisce di aver già inoltrato comunicazione al Comune. “È modo di lasciare un marciapiede in queste condizioni?”, chiede, evidenziando i disagi soprattutto per anziani, persone con difficoltà motorie e genitori con passeggini. Purtroppo il problema dei marciapiedi dissestati, come del resto delle strade piene di buche, non è nuovo in città.
