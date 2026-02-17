17 Febbraio: lite sul referendum, il cuore bruciato, bronzo a 18 anni

17/02/2026 07:11:00

E' il 17 Febbraio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Flora Tabanelli, 18 anni, ha vinto il bronzo nello sci acrobatico, la prima medaglia italiana di sempre in questa disciplina. Per l’Italia è la numero 23

• Delusione per Vinatzer, caduto nello slalom, e per Arianna Fontana, quarta nella finale nei mille metri di short track dopo un contatto con la cinese Gong

• Il governo vuole partecipare al Board of Peace: «Vogliamo essere protagonisti, come lo sarà la Ue», ha detto Tajani che questa mattina sarà in parlamento

• Oggi, in Svizzera, il terzo round del trilaterale Russia-Ucraina-Usa. Se Mosca vuole trattare sui territori, Kiev preferisce parlare di garanzie di sicurezza (e gli Usa di accordi commerciali)

• I mercenari della Wagner ora reclutano agenti europei «sacrificabili» che, in cambio di denari, siano disposti a sabotare strutture, diffondere fake news, creare disordini in Ue

• Sempre a Ginevra gli inviati americani incontreranno la delegazione iraniana. Teheran è pronta a diluire l’uranio arricchito al 60 per cento e a dare vantaggi economici agli Usa, ma vuole lo stop alle sanzioni

• Lo Stato dell’Alberta pensa alla secessione dal Canada per far comunella con Trump

• Meloni ieri è tornata a Niscemi. Ha promesso che domani il cdm approverà i 150 milioni per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare chi ha perso case e attività



• Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro

• Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati rinviati a giudizio per turbativa d’asta e false dichiarazioni per la Biblioteca europea di informazione e cultura

• Il piccolo Tommaso resta in lista per il trapianto di cuore

• Beatrice è morta per un’emorragia cerebrale. Sul suo corpicino le botte della mamma

• In Italia il 15 per cento dell’Iva viene evaso: parliamo di 25 miliardi di euro

• Ubs dovrà dare agli ex azionisti di Credit Suisse i documenti segreti del salvataggio

• La Serie A si è comprata il Fantacalcio. O meglio, il 51 per cento della società di Quadronica, per 18 milioni di euro

• Il murale dedicato a Maria Callas è stato nominato il più bello del mondo. Si trova a Kalamata, in Grecia, ed è stato realizzato da Kleomenis Kostopoulos

• Dietro all’uccisione a Lione di Quentin Deranque, militante neofascista di 23 anni, ci sarebbe Jacques-Elie Favrot, collaboratore di un deputato di La France Insoumise. Lui nega

• Nuovi guai per Starmer. Il think tank che ha favorito la sua ascesa avrebbe commissionato un rapporto su uno scoop del Sunday Time che però includeva dati sensibili dei giornalisti

• Nei Paesi Bassi 7 dei 26 deputati del Pvv di Wilders hanno lasciato il partito. Il governo ha i giorni contati

• Droni, pattuglie congiunte con Fs, recinzioni e telecamere. Queste le misure del Comitato per l’ordine e la sicurezza per combattere i sabotaggi delle ferrovie

• La corte dei Conti chiede 178 mila euro di danni a Toti per aver messo Monica Giuliano a capo della Agenzia regionale per i rifiuti della Liguria

• Stando a un’inchiesta della Bbc Danilo Restivo, l’uomo che uccise Elisa Claps e la sua vicina Heather Barnett, avrebbe ammazzato anche una terza donna

• Si alleggerisce la posizione del carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml: è ancora accusato di omicidio stradale, ma con «eccesso colposo di adempimento del dovere»

• È morto anche il terzo sciatore francese travolto domenica da una valanga a Courmayeur

• I tre cacciatori, trovati cadaveri nei boschi del messinese, sarebbero morti per un colpo partito per errore, che avrebbe innescato una reazione a catena. Lo ha spiegato un bracciante che ha partecipato alla sparatoria

• Jannik Sinner, all’esordio in Qatar, ha battuto Tomáš Macháč per 6-1, 6-4 in un’ora e dieci minuti. Dice che per guardare le Olimpiadi in tv sposta persino gli allenamenti

• Il Lecce ha vinto a Cagliari per 2 a 0

• Dopo il derby d’Italia l’arbitro La Penna è stato minacciato di morte e la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa. Il 23, l’incontro tra arbitri e allenatori

• Francesco Totti ha cenato con Gasperini. Il suo ritorno alla Roma si fa sempre più vicino

• L’Italia del cricket ha perso contro l’Inghilterra ed esce matematicamente dal Mondiale T20. Ma lo fa a testa alta: per il Telegraph, «in un tripudio di gloria»

• Milly Carlucci vuole resuscitare Canzonissima, un classico che andò in onda dal 1956 al 1975

• Sono morti Robert Duvall, il grande attore americano che in Apocalypse Now disse «mi piace l’odore del napalm di mattina» (95 anni), l’artista tedesca Henrike Naumann (41), il clarinettista classico e jazz francese Michel Portal (90), il pittore Luiso Sturla (96), l’imprenditore Andrea Tofful (48) e il grande documentarista statunitense Frederick Wiseman (96)



Titoli

Corriere della Sera: Referendum, lite sui fondi al No

la Repubblica: Schedato il fronte del no

La Stampa: «Pilastro della democrazia»

Il Sole 24 Ore: Riforma edilizia, sanatorie in bilico

Avvenire: Osservati speciali

Il Messaggero: Cuore bruciato, tutti gli errori

Il Giornale: Soldi a Gaza e chat / quelle trame segrete / Hanoun-5s

Leggo: Niscemi, in arrivo 150 milioni

Qn: Board, il governo va avanti / Opposizioni unite: altolà

Il Fatto: Meloni striglia Nordio / Lui vuole schedare i No

Libero: Sotto la toga, i soldi

La Verità: Il sindacato dei giudici / rischia la bancarotta

Il Mattino: trapianto, la verità del superteste

il Quotidiano del Sud: L’Italia nel board per Gaza / «Osservatori come la Ue»

il manifesto: Un brutto giro

Domani: Nordio ha fretta di spianare il Csm / Già scritti i decreti della riforma



