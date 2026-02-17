17 Febbraio: lite sul referendum, il cuore bruciato, bronzo a 18 anni
E' il 17 Febbraio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Flora Tabanelli, 18 anni, ha vinto il bronzo nello sci acrobatico, la prima medaglia italiana di sempre in questa disciplina. Per l’Italia è la numero 23 • Delusione per Vinatzer, caduto nello slalom, e per Arianna Fontana, quarta nella finale nei mille metri di short track dopo un contatto con la cinese Gong • Il governo vuole partecipare al Board of Peace: «Vogliamo essere protagonisti, come lo sarà la Ue», ha detto Tajani che questa mattina sarà in parlamento • Oggi, in Svizzera, il terzo round del trilaterale Russia-Ucraina-Usa. Se Mosca vuole trattare sui territori, Kiev preferisce parlare di garanzie di sicurezza (e gli Usa di accordi commerciali) • I mercenari della Wagner ora reclutano agenti europei «sacrificabili» che, in cambio di denari, siano disposti a sabotare strutture, diffondere fake news, creare disordini in Ue • Sempre a Ginevra gli inviati americani incontreranno la delegazione iraniana. Teheran è pronta a diluire l’uranio arricchito al 60 per cento e a dare vantaggi economici agli Usa, ma vuole lo stop alle sanzioni • Lo Stato dell’Alberta pensa alla secessione dal Canada per far comunella con Trump • Meloni ieri è tornata a Niscemi. Ha promesso che domani il cdm approverà i 150 milioni per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare chi ha perso case e attività
• Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro • Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati rinviati a giudizio per turbativa d’asta e false dichiarazioni per la Biblioteca europea di informazione e cultura • Il piccolo Tommaso resta in lista per il trapianto di cuore • Beatrice è morta per un’emorragia cerebrale. Sul suo corpicino le botte della mamma • In Italia il 15 per cento dell’Iva viene evaso: parliamo di 25 miliardi di euro • Ubs dovrà dare agli ex azionisti di Credit Suisse i documenti segreti del salvataggio • La Serie A si è comprata il Fantacalcio. O meglio, il 51 per cento della società di Quadronica, per 18 milioni di euro • Il murale dedicato a Maria Callas è stato nominato il più bello del mondo. Si trova a Kalamata, in Grecia, ed è stato realizzato da Kleomenis Kostopoulos • Dietro all’uccisione a Lione di Quentin Deranque, militante neofascista di 23 anni, ci sarebbe Jacques-Elie Favrot, collaboratore di un deputato di La France Insoumise. Lui nega • Nuovi guai per Starmer. Il think tank che ha favorito la sua ascesa avrebbe commissionato un rapporto su uno scoop del Sunday Time che però includeva dati sensibili dei giornalisti • Nei Paesi Bassi 7 dei 26 deputati del Pvv di Wilders hanno lasciato il partito. Il governo ha i giorni contati • Droni, pattuglie congiunte con Fs, recinzioni e telecamere. Queste le misure del Comitato per l’ordine e la sicurezza per combattere i sabotaggi delle ferrovie • La corte dei Conti chiede 178 mila euro di danni a Toti per aver messo Monica Giuliano a capo della Agenzia regionale per i rifiuti della Liguria • Stando a un’inchiesta della Bbc Danilo Restivo, l’uomo che uccise Elisa Claps e la sua vicina Heather Barnett, avrebbe ammazzato anche una terza donna • Si alleggerisce la posizione del carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml: è ancora accusato di omicidio stradale, ma con «eccesso colposo di adempimento del dovere» • È morto anche il terzo sciatore francese travolto domenica da una valanga a Courmayeur • I tre cacciatori, trovati cadaveri nei boschi del messinese, sarebbero morti per un colpo partito per errore, che avrebbe innescato una reazione a catena. Lo ha spiegato un bracciante che ha partecipato alla sparatoria • Jannik Sinner, all’esordio in Qatar, ha battuto Tomáš Macháč per 6-1, 6-4 in un’ora e dieci minuti. Dice che per guardare le Olimpiadi in tv sposta persino gli allenamenti • Il Lecce ha vinto a Cagliari per 2 a 0 • Dopo il derby d’Italia l’arbitro La Penna è stato minacciato di morte e la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa. Il 23, l’incontro tra arbitri e allenatori • Francesco Totti ha cenato con Gasperini. Il suo ritorno alla Roma si fa sempre più vicino • L’Italia del cricket ha perso contro l’Inghilterra ed esce matematicamente dal Mondiale T20. Ma lo fa a testa alta: per il Telegraph, «in un tripudio di gloria» • Milly Carlucci vuole resuscitare Canzonissima, un classico che andò in onda dal 1956 al 1975 • Sono morti Robert Duvall, il grande attore americano che in Apocalypse Now disse «mi piace l’odore del napalm di mattina» (95 anni), l’artista tedesca Henrike Naumann (41), il clarinettista classico e jazz francese Michel Portal (90), il pittore Luiso Sturla (96), l’imprenditore Andrea Tofful (48) e il grande documentarista statunitense Frederick Wiseman (96)
Titoli Corriere della Sera: Referendum, lite sui fondi al No la Repubblica: Schedato il fronte del no La Stampa: «Pilastro della democrazia» Il Sole 24 Ore: Riforma edilizia, sanatorie in bilico Avvenire: Osservati speciali Il Messaggero: Cuore bruciato, tutti gli errori Il Giornale: Soldi a Gaza e chat / quelle trame segrete / Hanoun-5s Leggo: Niscemi, in arrivo 150 milioni Qn: Board, il governo va avanti / Opposizioni unite: altolà Il Fatto: Meloni striglia Nordio / Lui vuole schedare i No Libero: Sotto la toga, i soldi La Verità: Il sindacato dei giudici / rischia la bancarotta Il Mattino: trapianto, la verità del superteste il Quotidiano del Sud: L’Italia nel board per Gaza / «Osservatori come la Ue» il manifesto: Un brutto giro Domani: Nordio ha fretta di spianare il Csm / Già scritti i decreti della riforma
Blitz a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Sicilia. A diciotto giorni dalla prima visita, la premier è tornata a Niscemi, il centro del Nisseno colpito dalla frana del 25 gennaio, per una ricognizione nelle aree...
È stata chiesta una perizia psichiatrica per Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, accusato di avere accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, a Palermo. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare...
Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati...