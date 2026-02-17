Alcamo, tenta un furto in centro: precipita dal secondo piano e muore un 28enne

17/02/2026 08:11:00

Un volo di oltre otto metri, nel cuore di Alcamo.

Un tentativo di furto finito in tragedia.

È morto così un giovane di 28 anni, precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Galilei, a pochi passi dal corso VI Aprile.

La vittima si chiamava Chamkhi Yasser, di nazionalità tunisina, domiciliato ad Alcamo.

Il tentativo di furto e la caduta

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe tentato di introdursi in un appartamento. Sarebbe stato scoperto e, nel tentativo di fuggire, avrebbe cercato di calarsi dal balcone.

Qualcosa però è andato storto.

Il 28enne avrebbe perso l’equilibrio, precipitando sull’asfalto. Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Trapani, per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.

L’indagine della Procura

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane avrebbe cercato di rubare all’interno dell’abitazione. La caduta dal secondo piano si sarebbe rivelata fatale.

La Procura ha disposto ulteriori accertamenti, compresa l’autopsia, per stabilire le cause precise della morte e verificare ogni dettaglio dell’accaduto.

La tragedia ha scosso il centro cittadino, dove in pochi minuti si è diffusa la notizia. Una vicenda che riporta al centro il tema della sicurezza, ma che racconta anche di un destino spezzato in un attimo.

Gli inquirenti stanno ascoltando eventuali testimoni e analizzando tutti gli elementi utili a ricostruire la sequenza esatta dei fatti.



