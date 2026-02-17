Buongiorno24 del 17 Febbraio 2026

17/02/2026 09:15:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca che, ancora una volta, segna duramente la giornata.

Ad Alcamo un uomo di 28 anni, di nazionalità tunisina, è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Galilei, nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione avrebbe tentato un furto in un appartamento e, scoperto, avrebbe cercato di fuggire dal balcone, cadendo sull’asfalto. Inutili i soccorsi. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Restiamo sul fronte della tragedia in mare. Cinque cadaveri sono stati rinvenuti in tre giorni nelle acque di Pantelleria, tra zona costiera e acque internazionali. Altri corpi sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Marsala. Si teme un naufragio nel Canale di Sicilia. Le ricerche proseguono con Guardia Costiera e forze dell’ordine, anche con mezzi aerei. Le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.

Sempre in provincia, a Pantelleria, un ventenne è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito quattro militari intervenuti su richiesta del padre, che non riusciva a contenerlo in uno stato di alterazione.

Sul fronte della sicurezza, proseguono i controlli straordinari nei locali pubblici tra Marsala, Alcamo e Castelvetrano. Sanzioni e una sospensione di attività per irregolarità legate a licenze, sicurezza e norme igienico-sanitarie.

Ci occupiamo poi dell’emergenza viabilità. A Pizzolungo si è aperta una voragine lungo la strada provinciale 20, con la chiusura del tratto e forti disagi per residenti e pendolari. A Marsala, in contrada Spagnola, i residenti denunciano allagamenti continui e un collegamento ormai impraticabile.

Spazio anche agli sviluppi giudiziari legati alla rete di protezione di Matteo Messina Denaro: in appello è stata chiesta la conferma della condanna per Martina Gentile, in uno dei filoni che riguardano la latitanza del boss.

Dalla cronaca alla politica regionale: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a Niscemi annunciando 150 milioni di euro e un commissario per affrontare l’emergenza frana. All’Ars si va verso il voto finale sulla riforma delle quote rosa negli enti locali, in un clima politico tutt’altro che disteso. E nel centrosinistra si apre una fase di tensione in vista delle prossime scadenze elettorali.

Infine la sanità: al via il concorso per reclutare 50 medici, tra specialisti in Medicina d’urgenza e pediatri, nel tentativo di rafforzare gli ospedali della provincia.

Questi i temi al centro della puntata di oggi. In quindici minuti proveremo a mettere ordine tra i fatti, spiegare cosa sta accadendo e offrire gli elementi utili per orientarsi.

Buongiorno24 è in diretta ogni mattina per sapere e capire.



