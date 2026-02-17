Lancia oggetti contro le auto e aggredisce i carabinieri: arrestato a Marsala

17/02/2026 11:20:00

Ha lanciato oggetti contro le auto in transito e, all’arrivo dei carabinieri, si è scagliato contro i militari e contro l’auto di servizio, danneggiandola.

È stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala un uomo del 1988, di nazionalità gambiana, dimorante in città. Le accuse sono danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in contrada Dammusello, dove i militari, impegnati in un servizio di pattuglia nel centro abitato, sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che stava lanciando oggetti contro le vetture in movimento.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno tentato di identificarlo, ma l’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo i militari e colpendo anche l’autovettura di servizio, provocando danni.

Per riuscire a contenerlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare prima lo spray al peperoncino e poi il taser. Solo dopo è stato possibile immobilizzarlo e procedere con l’arresto.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala.



