Lancia oggetti contro le auto e aggredisce i carabinieri: arrestato a Marsala
Ha lanciato oggetti contro le auto in transito e, all’arrivo dei carabinieri, si è scagliato contro i militari e contro l’auto di servizio, danneggiandola.
È stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala un uomo del 1988, di nazionalità gambiana, dimorante in città. Le accuse sono danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
L’episodio è avvenuto in contrada Dammusello, dove i militari, impegnati in un servizio di pattuglia nel centro abitato, sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che stava lanciando oggetti contro le vetture in movimento.
Arrivati sul posto, i carabinieri hanno tentato di identificarlo, ma l’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo i militari e colpendo anche l’autovettura di servizio, provocando danni.
Per riuscire a contenerlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare prima lo spray al peperoncino e poi il taser. Solo dopo è stato possibile immobilizzarlo e procedere con l’arresto.
Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala.
La premier Meloni torna a Niscemi: 150milioni e Ciciliano commissario straordinario
Blitz a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Sicilia. A diciotto giorni dalla prima visita, la premier è tornata a Niscemi, il centro del Nisseno colpito dalla frana del 25 gennaio, per una ricognizione nelle aree...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Donna accoltellata a Palermo, chiesta perizia psichiatrica per l’indagato
È stata chiesta una perizia psichiatrica per Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, accusato di avere accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, a Palermo. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste