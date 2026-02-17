Le Fiamme Gialle sequestrano 250mila articoli di Carnevale non sicuri
Maxi operazione della Guardia di Finanza in vista del Carnevale. I militari del Gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato circa 250 mila articoli non conformi alle norme sulla sicurezza dei prodotti, destinati in gran parte ai bambini.
I controlli sono scattati in due esercizi commerciali, uno a Termini Imerese e l’altro a Campofelice di Roccella. Durante le verifiche, i finanzieri hanno riscontrato diffuse irregolarità legate all’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo.
In particolare mancavano l’indicazione del luogo di origine, i dati del produttore o dell’importatore, oltre alle istruzioni, alle avvertenze e alle precauzioni d’uso. In diversi casi è stata rilevata anche l’assenza del marchio CE, requisito fondamentale per attestare la conformità agli standard di sicurezza fissati dall’Unione Europea.
Tra i prodotti finiti sotto sequestro amministrativo figurano giocattoli, maschere e costumi di Carnevale, articoli particolarmente richiesti in questo periodo e destinati soprattutto ai minori. La merce è stata immediatamente ritirata dalla vendita perché potenzialmente pericolosa per la salute.
Nei confronti del rappresentante legale della società, cittadino di nazionalità cinese, sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 70 mila euro. Le violazioni sono state inoltre segnalate alle Autorità competenti per gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.
Controlli che si intensificano ogni anno in prossimità delle festività, quando aumenta la vendita di articoli stagionali a basso costo. L’obiettivo resta quello di tutelare i consumatori e gli operatori economici che rispettano le regole.
