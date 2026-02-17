Torna TrapanIncontra: si parte il 20 febbraio con Simone Tempia
Si apre venerdì 20 febbraio, alle 18.00, alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, l’VIII edizione di TrapanIncontra – “Ricostruire. La cura delle parole”, il festival letterario organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana.
La rassegna, a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, propone otto appuntamenti dedicati alle “ricostruzioni” considerate necessarie del nostro tempo: gentilezza, bellezza, memoria, pace, parole, mito, destino e amore.
L’evento inaugurale vedrà protagonista Simone Tempia, scrittore e creatore del fenomeno editoriale “Vita con Lloyd”, che da oltre dieci anni dialoga con un pubblico numeroso attraverso le avventure del suo maggiordomo immaginario. L’incontro è dedicato al tema “Ricostruire la gentilezza”.
Tempia presenterà il libro “Il giardino del tempo. Vita con Lloyd” (Rizzoli Lizard), indicato come un bilancio poetico su ciò che abbiamo davvero compreso in questi anni e su ciò che, invece, continuiamo a non voler vedere.
In un contesto che spesso sembra premiare aggressività e polemica, il dialogo tra Lloyd e Sir viene proposto come richiamo alla gentilezza intesa non come forma di debolezza, ma come linguaggio capace di ricostruire relazioni e “ponti”.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana aderisce a BiblioTP, la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani: gli iscritti alla Biblioteca possono accedere gratuitamente all’edicola digitale MLOL con oltre 7.700 quotidiani e riviste consultabili da computer, tablet e smartphone.
Castellammare, in biblioteca il saggio “Nascita della Mafia” di Salvatore Mugno
Riparte dagli incontri in biblioteca l’edizione 2026 di Contaminazioni. Venerdì 20 febbraio, alle 18.00, nella sala lettura della Biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta” di Castellammare del Golfo,...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Trapani, la parola che unisce: presentata l’ottava edizione di “Trapanincontra”
Trapani rinnova il suo patto con la cultura e con il potere generativo della parola scritta. Sabato 14 febbraio alla Biblioteca Fardelliana è stata presentata l’ottava edizione della rassegna letteraria...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste