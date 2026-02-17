Torna TrapanIncontra: si parte il 20 febbraio con Simone Tempia

17/02/2026 11:53:00

Si apre venerdì 20 febbraio, alle 18.00, alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, l’VIII edizione di TrapanIncontra – “Ricostruire. La cura delle parole”, il festival letterario organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana.

La rassegna, a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, propone otto appuntamenti dedicati alle “ricostruzioni” considerate necessarie del nostro tempo: gentilezza, bellezza, memoria, pace, parole, mito, destino e amore.

L’evento inaugurale vedrà protagonista Simone Tempia, scrittore e creatore del fenomeno editoriale “Vita con Lloyd”, che da oltre dieci anni dialoga con un pubblico numeroso attraverso le avventure del suo maggiordomo immaginario. L’incontro è dedicato al tema “Ricostruire la gentilezza”.

Tempia presenterà il libro “Il giardino del tempo. Vita con Lloyd” (Rizzoli Lizard), indicato come un bilancio poetico su ciò che abbiamo davvero compreso in questi anni e su ciò che, invece, continuiamo a non voler vedere.

In un contesto che spesso sembra premiare aggressività e polemica, il dialogo tra Lloyd e Sir viene proposto come richiamo alla gentilezza intesa non come forma di debolezza, ma come linguaggio capace di ricostruire relazioni e “ponti”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana aderisce a BiblioTP, la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani: gli iscritti alla Biblioteca possono accedere gratuitamente all’edicola digitale MLOL con oltre 7.700 quotidiani e riviste consultabili da computer, tablet e smartphone.



