Ciclone Harry, il 19 febbraio un webinar della Farnesina per le imprese siciliane

17/02/2026 15:37:00

Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, arriva un primo momento operativo per le aziende siciliane. Il 19 febbraio alle ore 11 è in programma un webinar promosso dal ministero degli Affari esteri per illustrare le misure straordinarie attivate a sostegno delle imprese colpite dal maltempo.

L’iniziativa segue l’incontro del 2 febbraio a Palazzo d’Orleans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i rappresentanti del sistema produttivo regionale. In quella sede erano emerse le criticità legate ai danni subiti dalle aziende, in particolare quelle con una forte vocazione all’export.

La Farnesina ha quindi messo a punto un pacchetto di strumenti finanziari e assicurativi per garantire continuità operativa e sostenere i progetti di crescita internazionale delle imprese esportatrici. Il webinar, curato da SACE insieme a Maeci, Agenzia ICE, Cdp e Simest, servirà a spiegare nel dettaglio quali sono le opportunità disponibili e come accedervi. Un passaggio pratico, con indicazioni operative rivolte direttamente alle aziende interessate.

«Fin dalle prime segnalazioni dei danni – ha dichiarato Schifani – abbiamo avviato un confronto con il governo nazionale per portare all’attenzione le esigenze delle imprese siciliane». La Regione ha svolto un ruolo di raccordo con Roma, raccogliendo le istanze delle filiere produttive e sollecitando interventi rapidi.

Nel lavoro di interlocuzione è stato coinvolto anche l’assessorato regionale alle Attività produttive. «Il webinar – ha affermato l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un momento operativo importante perché consente alle imprese di conoscere in modo diretto le misure attivate e le modalità di accesso».

Il link per partecipare sarà inviato da Sace alle imprese presenti nel proprio database e al dipartimento regionale delle Attività produttive, che lo inoltrerà alle aziende che hanno preso parte all’incontro del 2 febbraio e a tutte quelle interessate. Un passaggio atteso anche dalle imprese del Trapanese, dove il maltempo delle ultime settimane ha messo in difficoltà diverse realtà produttive, soprattutto nei comparti agricolo e manifatturiero.



