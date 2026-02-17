Ciclone Harry, il 19 febbraio un webinar della Farnesina per le imprese siciliane
Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, arriva un primo momento operativo per le aziende siciliane. Il 19 febbraio alle ore 11 è in programma un webinar promosso dal ministero degli Affari esteri per illustrare le misure straordinarie attivate a sostegno delle imprese colpite dal maltempo.
L’iniziativa segue l’incontro del 2 febbraio a Palazzo d’Orleans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i rappresentanti del sistema produttivo regionale. In quella sede erano emerse le criticità legate ai danni subiti dalle aziende, in particolare quelle con una forte vocazione all’export.
La Farnesina ha quindi messo a punto un pacchetto di strumenti finanziari e assicurativi per garantire continuità operativa e sostenere i progetti di crescita internazionale delle imprese esportatrici. Il webinar, curato da SACE insieme a Maeci, Agenzia ICE, Cdp e Simest, servirà a spiegare nel dettaglio quali sono le opportunità disponibili e come accedervi. Un passaggio pratico, con indicazioni operative rivolte direttamente alle aziende interessate.
«Fin dalle prime segnalazioni dei danni – ha dichiarato Schifani – abbiamo avviato un confronto con il governo nazionale per portare all’attenzione le esigenze delle imprese siciliane». La Regione ha svolto un ruolo di raccordo con Roma, raccogliendo le istanze delle filiere produttive e sollecitando interventi rapidi.
Nel lavoro di interlocuzione è stato coinvolto anche l’assessorato regionale alle Attività produttive. «Il webinar – ha affermato l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un momento operativo importante perché consente alle imprese di conoscere in modo diretto le misure attivate e le modalità di accesso».
Il link per partecipare sarà inviato da Sace alle imprese presenti nel proprio database e al dipartimento regionale delle Attività produttive, che lo inoltrerà alle aziende che hanno preso parte all’incontro del 2 febbraio e a tutte quelle interessate. Un passaggio atteso anche dalle imprese del Trapanese, dove il maltempo delle ultime settimane ha messo in difficoltà diverse realtà produttive, soprattutto nei comparti agricolo e manifatturiero.
Ciclone Harry, la Regione confema 741 milioni di danni nell'Isola
Prosegue il confronto tra Regione Siciliana e Governo nazionale dopo il passaggio del Ciclone Harry. Da Palazzo d’Orléans fanno sapere che la quantificazione ufficiale dei danni, al momento, resta quella già trasmessa alla...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Ciclone Harry, il 19 febbraio un webinar della Farnesina per le imprese siciliane
Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, arriva un primo momento operativo per le aziende siciliane. Il 19 febbraio alle ore 11 è in programma un webinar promosso dal ministero degli Affari esteri per illustrare le misure straordinarie...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste