Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
17/02/2026 15:37:00

Ciclone Harry, il 19 febbraio un webinar della Farnesina per le imprese siciliane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771339679-0-ciclone-harry-il-19-febbraio-un-webinar-della-farnesina-per-le-imprese-siciliane.jpg

Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, arriva un primo momento operativo per le aziende siciliane. Il 19 febbraio alle ore 11 è in programma un webinar promosso dal ministero degli Affari esteri per illustrare le misure straordinarie attivate a sostegno delle imprese colpite dal maltempo.

 

L’iniziativa segue l’incontro del 2 febbraio a Palazzo d’Orleans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i rappresentanti del sistema produttivo regionale. In quella sede erano emerse le criticità legate ai danni subiti dalle aziende, in particolare quelle con una forte vocazione all’export.

 

La Farnesina ha quindi messo a punto un pacchetto di strumenti finanziari e assicurativi per garantire continuità operativa e sostenere i progetti di crescita internazionale delle imprese esportatrici. Il webinar, curato da SACE insieme a Maeci, Agenzia ICE, Cdp e Simest, servirà a spiegare nel dettaglio quali sono le opportunità disponibili e come accedervi. Un passaggio pratico, con indicazioni operative rivolte direttamente alle aziende interessate.

 

«Fin dalle prime segnalazioni dei danni – ha dichiarato Schifani – abbiamo avviato un confronto con il governo nazionale per portare all’attenzione le esigenze delle imprese siciliane». La Regione ha svolto un ruolo di raccordo con Roma, raccogliendo le istanze delle filiere produttive e sollecitando interventi rapidi.

Nel lavoro di interlocuzione è stato coinvolto anche l’assessorato regionale alle Attività produttive. «Il webinar – ha affermato l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un momento operativo importante perché consente alle imprese di conoscere in modo diretto le misure attivate e le modalità di accesso».

 

Il link per partecipare sarà inviato da Sace alle imprese presenti nel proprio database e al dipartimento regionale delle Attività produttive, che lo inoltrerà alle aziende che hanno preso parte all’incontro del 2 febbraio e a tutte quelle interessate. Un passaggio atteso anche dalle imprese del Trapanese, dove il maltempo delle ultime settimane ha messo in difficoltà diverse realtà produttive, soprattutto nei comparti agricolo e manifatturiero.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...