Politica
17/02/2026 17:00:00

A Mazara è polemica dopo i finanziamenti regionali.  Costa (FdI) attacca i detrattori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771344504-0-a-mazara-e-polemica-dopo-i-finanziamenti-regionali-costa-fdi-attacca-i-detrattori.jpg

A Mazara del Vallo si accende il confronto politico dopo l’annuncio dei finanziamenti regionali destinati alla città. A intervenire è Gaspare Costa, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che rivendica il risultato ottenuto grazie all’assessorato regionale guidato da Giusi Savarino e al governo Schifani.

 

Secondo Costa, si tratta di “milioni di euro recuperati a favore dei centri colpiti dal ciclone, come Mazara del Vallo”, fondi che consentiranno di rimettere mano a progetti rimasti fermi per anni. Il riferimento è all’attività dell’assessore regionale Giusi Savarino, esponente di Fratelli d’Italia, che – sottolinea il coordinatore – avrebbe sbloccato interventi destinati “all’oblio”, riportandoli al centro dell’azione amministrativa del governo regionale guidato da Renato Schifani.

 

Nel mirino di Costa finiscono le forze politiche locali che hanno espresso perplessità sull’assegnazione delle risorse. “Di fronte a un risultato evidente – afferma – c’è chi risponde con polemiche e distinguo”. Il coordinatore parla di attacchi strumentali e rivendica la bontà dell’azione del centrodestra.

 

Un passaggio è dedicato anche al sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, che secondo Costa avrebbe difeso l’operato dell’amministrazione e sostenuto le scelte politiche che hanno portato all’ottenimento dei finanziamenti.

I fondi regionali arrivano in una fase delicata per Mazara del Vallo, alle prese con la necessità di interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio. Risorse che, nelle intenzioni dell’amministrazione e dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, dovranno tradursi in opere concrete per la città.

 









