Campobello verso il voto:  Mangiaracina lancia la sfida, i civici presentano il programma

17/02/2026 06:00:00

Movimenti a Campobello di Mazara per le amministrative di primavera. L'ex sindaco Daniele Mangiaracina, accolto dai forzisti, è in corsa per la carica di sindaco.

Il segretario comunale di FI, Andrea Moceri, lo ribadisce: “Vi spiego perché Daniele Mangiaracina è la vera salvezza per Campobello: conosce la cosa pubblica, è un uomo di personalità, sa prendersi le responsabilità, è un uomo d'altri tempi, serio, onesto e lungimirante. Non oso immaginare se questo paese finisse in mano a dilettanti allo sbaraglio o se desse continuità a questa oscena classe politica attuale”. Per Moceri il partito di Forza Italia può essere “forza trainante regionale e nazionale, per accedere a risorse e riscattare Campobello e le sue frazioni come meritano. E noi abbiamo uomini e partito dalla nostra parte. Non possiamo sbagliare”.

Mangiaracina: adottare la rottamazione quinquies

Il coordinatore di Rinascita Campobellese, candidato sindaco, Daniele Mangiaracina, sollecita l'Amministrazione comunale, guidata da Giuseppe Castiglione, ad aderire alla rottamazione-quinquies: “La rottamazione rappresenta una concreta opportunità per cittadini e imprese di estinguere i debiti fiscali senza sanzioni, interessi di mora e aggio, nonché uno strumento utile per favorire il recupero dei crediti comunali in modo più efficace e sostenibile. Il perdurante silenzio dell'Amministrazione comunale appare incomprensibile e politicamente grave, soprattutto in un contesto in cui molte famiglie e attività economiche del territorio continuano a subire le conseguenze della difficile condizione finanziaria dell'Ente e di una pressione tributaria particolarmente onerosa. Ignorare questa opportunità significherebbe rinunciare a uno strumento di equità fiscale e di sostegno alla comunità locale, alimentando una distanza sempre maggiore tra istituzioni e cittadini”.

I movimenti civici

La coalizione composta da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura, Azzurri per Campobello e Noi Moderati ha presentato il programma elettorale. Tengono stretto il nome del candidato sindaco; fonti ben strutturate parlano della figura dell’ex sindaco Giuseppe Stallone.

I punti programmatici che sono stati oggetto dell’incontro prevedono la necessità di riorganizzare la macchina amministrativa, la valorizzazione e lo sviluppo delle bellezze naturali, culturali, storiche e architettoniche: Tre Fontane, Torretta Granitola, Cave di Cusa, musei; quindi una seria programmazione turistica, che prevede anche la riattivazione del porto. E poi ancora pace fiscale e urbanistica.

Messina: l’opposizione fa solo accuse formali

Francesco Messina è il presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello”. Alle polemiche delle ultime settimane non ci sta: “La critica prevale spesso sulla proposta operativa. Questa situazione si è intensificata con il dissesto finanziario, che è diventato il terreno di scontro principale”.

I partiti, dice Messina, si dividono ulteriormente: “Un esempio è il caso di Forza Italia, che ha dovuto smentire ufficialmente legami con il nuovo gruppo locale ‘Azzurri per Campobello’, segnalando frizioni interne anche tra le forze di area simile. In vista delle prossime elezioni amministrative sono nati numerosi gruppi che puntano tutto sulla critica alla ‘vecchia politica’, ma faticano ancora a presentare un programma risolutivo unitario. L'attività dell'opposizione si concentra molto su atti di accusa formali, come le recenti interrogazioni sulla bonifica degli arenili o sulla gestione dei rifiuti, che pur essendo temi concreti vengono percepiti dai cittadini più come strumenti di battaglia politica che come passi verso una soluzione condivisa”.



