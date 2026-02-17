ASACOM negato, famiglie in tribunale. FdI: “Danno ai bambini e alle casse comunali”

17/02/2026 11:10:00

Prima tolgono l’assistenza, poi arrivano le sentenze che obbligano il Comune a ripristinarla. In mezzo ci sono bambini con disabilità e famiglie costrette a fare ricorso per ottenere un diritto. È questa la denuncia di Fratelli d’Italia sulla gestione del servizio ASACOM a Trapani.



Secondo il gruppo consiliare, l’Amministrazione avrebbe negato o limitato l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione agli studenti certificati ai sensi del comma 1 della Legge 104, distinguendo tra situazioni di handicap e situazioni di gravità. Una distinzione che, per FdI, non può diventare un filtro per l’inclusione scolastica.



Si moltiplicano quindi i ricorsi d’urgenza e provvedimenti cautelari che impongono al Comune di riattivare il servizio. “Le famiglie non possono essere costrette ad andare in tribunale per ottenere ciò che la legge già garantisce”, attaccano i consiglieri. E aggiungono un’accusa pesante: oltre al danno ai minori, ci sarebbe anche un possibile danno erariale. Ogni causa comporta spese legali e rischi di risarcimento che gravano sulle casse pubbliche.



La vicenda sale ora di livello istituzionale. I senatori Carmela Bucalo e Raoul Russo hanno inviato una richiesta formale di chiarimenti al Comune di Trapani. Vogliono sapere perché si continua a resistere in giudizio nonostante le decisioni dei tribunali e quali siano le basi giuridiche della linea adottata dall’Amministrazione.



Fratelli d’Italia chiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico e un riscontro scritto ai parlamentari. Il messaggio è chiaro: “Non accetteremo più scuse”.

Il nodo resta tutto qui: il servizio ASACOM è un diritto pieno per tutti gli studenti con certificazione o può essere limitato solo ai casi di gravità? Su questa interpretazione si gioca una partita che riguarda inclusione, legalità amministrativa e responsabilità contabile. E intanto, mentre la politica discute, le famiglie aspettano.



