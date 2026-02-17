Sezioni
Scuola
17/02/2026 11:10:00

ASACOM negato, famiglie in tribunale. FdI: “Danno ai bambini e alle casse comunali”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771322800-0-asacom-negato-famiglie-in-tribunale-fdi-danno-ai-bambini-e-alle-casse-comunali.jpg

Prima tolgono l’assistenza, poi arrivano le sentenze che obbligano il Comune a ripristinarla. In mezzo ci sono bambini con disabilità e famiglie costrette a fare ricorso per ottenere un diritto. È questa la denuncia di Fratelli d’Italia sulla gestione del servizio ASACOM a Trapani.


Secondo il gruppo consiliare, l’Amministrazione avrebbe negato o limitato l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione agli studenti certificati ai sensi del comma 1 della Legge 104, distinguendo tra situazioni di handicap e situazioni di gravità. Una distinzione che, per FdI, non può diventare un filtro per l’inclusione scolastica.


Si moltiplicano quindi i ricorsi d’urgenza e provvedimenti cautelari che impongono al Comune di riattivare il servizio. “Le famiglie non possono essere costrette ad andare in tribunale per ottenere ciò che la legge già garantisce”, attaccano i consiglieri. E aggiungono un’accusa pesante: oltre al danno ai minori, ci sarebbe anche un possibile danno erariale. Ogni causa comporta spese legali e rischi di risarcimento che gravano sulle casse pubbliche.


La vicenda sale ora di livello istituzionale. I senatori Carmela Bucalo e Raoul Russo hanno inviato una richiesta formale di chiarimenti al Comune di Trapani. Vogliono sapere perché si continua a resistere in giudizio nonostante le decisioni dei tribunali e quali siano le basi giuridiche della linea adottata dall’Amministrazione.


Fratelli d’Italia chiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico e un riscontro scritto ai parlamentari. Il messaggio è chiaro: “Non accetteremo più scuse”.
Il nodo resta tutto qui: il servizio ASACOM è un diritto pieno per tutti gli studenti con certificazione o può essere limitato solo ai casi di gravità? Su questa interpretazione si gioca una partita che riguarda inclusione, legalità amministrativa e responsabilità contabile. E intanto, mentre la politica discute, le famiglie aspettano.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

