ASACOM negato, famiglie in tribunale. FdI: “Danno ai bambini e alle casse comunali”
Prima tolgono l’assistenza, poi arrivano le sentenze che obbligano il Comune a ripristinarla. In mezzo ci sono bambini con disabilità e famiglie costrette a fare ricorso per ottenere un diritto. È questa la denuncia di Fratelli d’Italia sulla gestione del servizio ASACOM a Trapani.
Secondo il gruppo consiliare, l’Amministrazione avrebbe negato o limitato l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione agli studenti certificati ai sensi del comma 1 della Legge 104, distinguendo tra situazioni di handicap e situazioni di gravità. Una distinzione che, per FdI, non può diventare un filtro per l’inclusione scolastica.
Si moltiplicano quindi i ricorsi d’urgenza e provvedimenti cautelari che impongono al Comune di riattivare il servizio. “Le famiglie non possono essere costrette ad andare in tribunale per ottenere ciò che la legge già garantisce”, attaccano i consiglieri. E aggiungono un’accusa pesante: oltre al danno ai minori, ci sarebbe anche un possibile danno erariale. Ogni causa comporta spese legali e rischi di risarcimento che gravano sulle casse pubbliche.
La vicenda sale ora di livello istituzionale. I senatori Carmela Bucalo e Raoul Russo hanno inviato una richiesta formale di chiarimenti al Comune di Trapani. Vogliono sapere perché si continua a resistere in giudizio nonostante le decisioni dei tribunali e quali siano le basi giuridiche della linea adottata dall’Amministrazione.
Fratelli d’Italia chiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico e un riscontro scritto ai parlamentari. Il messaggio è chiaro: “Non accetteremo più scuse”.
Il nodo resta tutto qui: il servizio ASACOM è un diritto pieno per tutti gli studenti con certificazione o può essere limitato solo ai casi di gravità? Su questa interpretazione si gioca una partita che riguarda inclusione, legalità amministrativa e responsabilità contabile. E intanto, mentre la politica discute, le famiglie aspettano.
Marsala: il Carnevale alla “Sturzo” è un viaggio intorno al mondo tra culture e creatività
Una mattinata diversa dal solito alla Scuola secondaria di primo grado “Luigi Sturzo” di Marsala. Tra giochi, costumi e coreografie, l’istituto diretto dalla dirigente Anna Maria Alagna ha celebrato il Carnevale trasformando le...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
ASACOM negato, famiglie in tribunale. FdI: “Danno ai bambini e alle casse comunali”
Prima tolgono l’assistenza, poi arrivano le sentenze che obbligano il Comune a ripristinarla. In mezzo ci sono bambini con disabilità e famiglie costrette a fare ricorso per ottenere un diritto. È questa la denuncia di Fratelli...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste