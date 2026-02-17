Per Giovanna Casadio. Giornalista e scrittrice trapanese scomparsa oggi

17/02/2026 11:36:00

E’ morta Giovanna Casadio, giornalista e scrittrice.

E' nata a Trapani, da anni lavorava e viveva a Roma, dove da anni era cronista parlamentare e politica per “La Repubblica”.

Tante le sue pubblicazioni, si ricordano: "Quel che è di Cesare", "I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino", "Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche", "Dove si guarda è quello che siamo", "Diario di bordo dei sindaci".

Se ne è andata oggi, 17 febbraio.

Giovanna lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo, persona affabile e molto legata alle radici trapanesi. A questo territorio ha decimato molti suoi libri. Un amore che la portava in questa provincia tutte le volte che poteva.

Voce profondamente colta. Se ne va una firma che ha saputo raccontare la politica con rigore, passione e straordinaria capacità di analisi.

La sua scrittura non era mai semplice cronaca: era lettura profonda dei processi, interpretazione lucida dei cambiamenti, racconto umano del potere.

Sapeva entrare nei meccanismi più complessi della politica italiana senza perdere mai di vista le persone, le storie, le responsabilità. Ogni suo articolo era una bussola in tempi confusi, un punto fermo nel rumore del dibattito pubblico.

Mancherà la sua capacità di leggere il presente intuendo il futuro. Mancherà quella scrittura capace di essere insieme tecnica e narrativa, severa e profondamente umana.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla grande comunità del giornalismo va l’abbraccio riconoscente di chi ha imparato, attraverso le sue parole, a capire un po’ meglio il Paese.

La sua lezione resterà nel modo in cui continueremo a raccontare la politica: con onestà, competenza e passione.

La redazione di Tp24