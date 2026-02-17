Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
17/02/2026 11:36:00

Per Giovanna Casadio. Giornalista e scrittrice trapanese scomparsa oggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771324514-0-per-giovanna-casadio-giornalista-e-scrittrice-trapanese-scomparsa-oggi.jpg

E’ morta Giovanna Casadio, giornalista e scrittrice.

 

E' nata a Trapani, da anni lavorava e viveva a Roma, dove da anni era cronista parlamentare e politica per “La Repubblica”.

Tante le sue pubblicazioni, si ricordano: "Quel che è di Cesare", "I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino", "Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche", "Dove si  guarda è quello che siamo", "Diario di bordo dei sindaci".

Se ne è andata oggi, 17 febbraio.

 

Giovanna lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo, persona affabile e molto legata alle radici trapanesi. A questo territorio ha decimato molti suoi libri. Un amore che la portava in questa provincia tutte le volte che poteva.

Voce profondamente colta. Se ne va una firma che ha saputo raccontare la politica con rigore, passione e straordinaria capacità di analisi.

La sua scrittura non era mai semplice cronaca: era lettura profonda dei processi, interpretazione lucida dei cambiamenti, racconto umano del potere.

Sapeva entrare nei meccanismi più complessi della politica italiana senza perdere mai di vista le persone, le storie, le responsabilità. Ogni suo articolo era una bussola in tempi confusi, un punto fermo nel rumore del dibattito pubblico.

Mancherà la sua capacità di leggere il presente intuendo il futuro. Mancherà quella scrittura capace di essere insieme tecnica e narrativa, severa e profondamente umana.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla grande comunità del giornalismo va l’abbraccio riconoscente di chi ha imparato, attraverso le sue parole, a capire un po’ meglio il Paese.

La sua lezione resterà nel modo in cui continueremo a raccontare la politica: con onestà, competenza e passione.

 

La redazione di Tp24

 


Se ne sono andati | 2026-02-16 17:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/marsala-addio-ad-antonina-chirco-250.jpg

Marsala, addio ad Antonina Chirco 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Antonina Chirco, di 77 anni, deceduta il 13 febbraio 2026 a Trieste.  La cerimonia funebre sarà celebrata giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso la Parrocchia S....

Se ne sono andati | 2026-02-17 08:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771315098-0-castelvetrano-addio-a-gianni-di-benedetto.jpg

Castelvetrano: addio a Gianni Di Benedetto

La comunità di Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gianni Di Benedetto, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città. Con i suoi 83 anni, Gianni ha lottato con coraggio e dignità contro la...