Per Giovanna Casadio. Giornalista e scrittrice trapanese scomparsa oggi
E’ morta Giovanna Casadio, giornalista e scrittrice.
E' nata a Trapani, da anni lavorava e viveva a Roma, dove da anni era cronista parlamentare e politica per “La Repubblica”.
Tante le sue pubblicazioni, si ricordano: "Quel che è di Cesare", "I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino", "Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche", "Dove si guarda è quello che siamo", "Diario di bordo dei sindaci".
Se ne è andata oggi, 17 febbraio.
Giovanna lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo, persona affabile e molto legata alle radici trapanesi. A questo territorio ha decimato molti suoi libri. Un amore che la portava in questa provincia tutte le volte che poteva.
Voce profondamente colta. Se ne va una firma che ha saputo raccontare la politica con rigore, passione e straordinaria capacità di analisi.
La sua scrittura non era mai semplice cronaca: era lettura profonda dei processi, interpretazione lucida dei cambiamenti, racconto umano del potere.
Sapeva entrare nei meccanismi più complessi della politica italiana senza perdere mai di vista le persone, le storie, le responsabilità. Ogni suo articolo era una bussola in tempi confusi, un punto fermo nel rumore del dibattito pubblico.
Mancherà la sua capacità di leggere il presente intuendo il futuro. Mancherà quella scrittura capace di essere insieme tecnica e narrativa, severa e profondamente umana.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla grande comunità del giornalismo va l’abbraccio riconoscente di chi ha imparato, attraverso le sue parole, a capire un po’ meglio il Paese.
La sua lezione resterà nel modo in cui continueremo a raccontare la politica: con onestà, competenza e passione.
La redazione di Tp24
Marsala, addio ad Antonina Chirco
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Antonina Chirco, di 77 anni, deceduta il 13 febbraio 2026 a Trieste. La cerimonia funebre sarà celebrata giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso la Parrocchia S....
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Castelvetrano: addio a Gianni Di Benedetto
La comunità di Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gianni Di Benedetto, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città. Con i suoi 83 anni, Gianni ha lottato con coraggio e dignità contro la...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...