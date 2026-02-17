Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Tasse e tributi
17/02/2026 15:12:00

La sanatoria di Grillo: il Sindaco di Marsala avvia la rottamazione delle tasse comunali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771337717-0-la-sanatoria-di-grillo-il-sindaco-di-marsala-avvia-la-rottamazione-delle-tasse-comunali.jpg

Sanatoria del Sindaco per chi non ha pagato le tasse comunali. A Marsala prende il viala rottamazione delle cartelle sui tributi locali.
Il sindaco Massimo Grillo ha dato indicazioni al dirigente del settore Finanze e Tributi per avviare l’iter previsto dalla nuova normativa nazionale.
Si tratta del primo passo per consentire ai cittadini evasori di chiudere i debiti con il Comune pagando il capitale dovuto e molto meno – o nulla – di sanzioni e interessi.

 

Cosa ha fatto l’Amministrazione

 

La direttiva del sindaco è propedeutica alla predisposizione di una proposta di delibera.
L’atto dovrà essere trasmesso al Consiglio comunale, che è l’organo chiamato a decidere sull’adesione alla rottamazione.

Senza una delibera consiliare entro i termini fissati dalla legge nazionale, la rottamazione a Marsala non potrà partire.

 

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

 

La Legge di Bilancio 2026 consente a Comuni e Regioni di attivare una “rottamazione locale” dei tributi.
Non è un obbligo: ogni ente decide se aderire e con quali regole.

La sanatoria permette di estinguere debiti su imposte e multe locali pagando per intero il tributo originario, ma con riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi.

 

Quali tributi potrebbero rientrare

 

Se il Comune aderirà, la definizione agevolata potrà riguardare:

  • IMU (imposta municipale unica)
  • TARI (tassa rifiuti)
  • canone unico patrimoniale
  • multe stradali (restano escluse le decurtazioni dei punti patente)
  • rette per servizi scolastici
  • altri corrispettivi comunali

Il capitale dovrà essere versato integralmente, mentre sanzioni e interessi potranno essere azzerati o ridotti secondo quanto stabilirà il regolamento.

 

Pagamento anche a rate

 

La legge nazionale consente il pagamento rateale.
Sarà il regolamento comunale a definire:

  • numero delle rate
  • scadenze
  • condizioni di decadenza in caso di mancato pagamento

 

I prossimi passaggi

 

Prima la Giunta e gli uffici predisporranno lo schema di regolamento, valutando l’impatto sui conti dell’ente.
Poi il Consiglio comunale dovrà discutere e votare il testo.

Solo dopo l’approvazione, il Comune pubblicherà il regolamento e un vademecum con scadenze, modulistica e modalità di presentazione delle domande.

 

Cosa significa per i cittadini

 

Se Marsala aderirà, chi ha cartelle o avvisi su tributi locali potrà chiudere la propria posizione con un importo più leggero rispetto a quello attualmente iscritto a ruolo.

Per ora si tratta dell’avvio dell’iter amministrativo.
La decisione finale spetterà al Consiglio comunale.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...