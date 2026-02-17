La sanatoria di Grillo: il Sindaco di Marsala avvia la rottamazione delle tasse comunali

17/02/2026 15:12:00

Sanatoria del Sindaco per chi non ha pagato le tasse comunali. A Marsala prende il viala rottamazione delle cartelle sui tributi locali.

Il sindaco Massimo Grillo ha dato indicazioni al dirigente del settore Finanze e Tributi per avviare l’iter previsto dalla nuova normativa nazionale.

Si tratta del primo passo per consentire ai cittadini evasori di chiudere i debiti con il Comune pagando il capitale dovuto e molto meno – o nulla – di sanzioni e interessi.

Cosa ha fatto l’Amministrazione

La direttiva del sindaco è propedeutica alla predisposizione di una proposta di delibera.

L’atto dovrà essere trasmesso al Consiglio comunale, che è l’organo chiamato a decidere sull’adesione alla rottamazione.

Senza una delibera consiliare entro i termini fissati dalla legge nazionale, la rottamazione a Marsala non potrà partire.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 consente a Comuni e Regioni di attivare una “rottamazione locale” dei tributi.

Non è un obbligo: ogni ente decide se aderire e con quali regole.

La sanatoria permette di estinguere debiti su imposte e multe locali pagando per intero il tributo originario, ma con riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi.

Quali tributi potrebbero rientrare

Se il Comune aderirà, la definizione agevolata potrà riguardare:

IMU (imposta municipale unica)

(imposta municipale unica) TARI (tassa rifiuti)

(tassa rifiuti) canone unico patrimoniale

multe stradali (restano escluse le decurtazioni dei punti patente)

rette per servizi scolastici

altri corrispettivi comunali

Il capitale dovrà essere versato integralmente, mentre sanzioni e interessi potranno essere azzerati o ridotti secondo quanto stabilirà il regolamento.

Pagamento anche a rate

La legge nazionale consente il pagamento rateale.

Sarà il regolamento comunale a definire:

numero delle rate

scadenze

condizioni di decadenza in caso di mancato pagamento

I prossimi passaggi

Prima la Giunta e gli uffici predisporranno lo schema di regolamento, valutando l’impatto sui conti dell’ente.

Poi il Consiglio comunale dovrà discutere e votare il testo.

Solo dopo l’approvazione, il Comune pubblicherà il regolamento e un vademecum con scadenze, modulistica e modalità di presentazione delle domande.

Cosa significa per i cittadini

Se Marsala aderirà, chi ha cartelle o avvisi su tributi locali potrà chiudere la propria posizione con un importo più leggero rispetto a quello attualmente iscritto a ruolo.

Per ora si tratta dell’avvio dell’iter amministrativo.

La decisione finale spetterà al Consiglio comunale.



