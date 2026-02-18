Amministrative 2026, la ricandidatura di Leo Orlando: “Servire Marsala con serietà”

18/02/2026 11:13:00

In vista delle elezioni amministrative 2026 a Marsala, intervistiamo i protagonisti della prossima competizione elettorale. Ecco le risposte di Leo Orlando, consigliere comunale uscente e candidato alla rielezione.

Perché hai deciso di ricandidarti?

Mi ricandido come consigliere comunale con lo stesso spirito di servizio con cui ho iniziato questo percorso.

In questi anni ho svolto il mio mandato con impegno, correttezza, perseguitando concretezza e trasparenza, valori che considero, in primis come cittadino, imprescindibili per chi assume un ruolo pubblico.

La concretezza è stata il mio metodo di lavoro. Mi sono impegnato a trasformare le parole in azioni, seguendo con attenzione i progetti, vigilando sull’utilizzo delle risorse pubbliche e lavorando affinché le decisioni prese in Consiglio si traducessero in benefici reali per il territorio. Ho privilegiato soluzioni pratiche e sostenibili, affrontando i problemi con serietà e determinazione. Mi ricandido perché ci sono tanti progetti da consolidare, obiettivi da raggiungere e nuove sfide da affrontare. L’esperienza maturata mi consente oggi di avere una visione ancora più chiara delle priorità e degli strumenti necessari per realizzarle. Chiedo nuovamente la fiducia dei cittadini con l’impegno di continuare a operare con serietà, coerenza e dedizione. Non per occupare una posizione, ma per continuare a servire la comunità con lo stesso impegno dimostrato finora, lavorando ogni giorno per il bene comune.

Qual è il risultato concreto di cui vai più orgoglioso nel tuo mandato?

Nel corso del mandato ho lavorato con impegno e continuità su ogni aspetto dell’attività consiliare ed è ciò di cui vado orgoglioso. Ho contribuito in modo attento alla stesura e all’aggiornamento dei regolamenti, ritenendoli strumenti fondamentali per garantire ordine, chiarezza e buon funzionamento dell’ente.

Ho espresso i miei voti in aula con senso di responsabilità, anche quando ciò ha significato assumere posizioni nonostante dichiarato opposizione all’attuale amministrazione, mettendo sempre al primo posto l’interesse della comunità.

La mia presenza costante in commissione testimonia l’attenzione al lavoro preparatorio, luogo essenziale di approfondimento e confronto prima delle decisioni in Consiglio.

Infine, ho presentato numerosi emendamenti, frutto di studio e ascolto, con l’obiettivo di migliorare concretamente i provvedimenti discussi e renderli più efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Qual è la priorità assoluta per Marsala nel prossimo Consiglio comunale?

La priorità assoluta per Marsala deve essere uno sviluppo equilibrato che metta al centro, servizi e qualità della vita.

Occorre puntare con decisione sulla crescita economica, valorizzando le eccellenze del territorio, dall’agricoltura al turismo e sostenendo le imprese locali. Allo stesso tempo è fondamentale migliorare l’ordinario come i servizi essenziali, garantire maggiore decoro urbano, manutenzione costante e attenzione alle periferie oltre che alla sicurezza. Una città più efficiente, attrattiva e inclusiva è la base per costruire un futuro solido e condiviso.

Immagina Marsala tra cinque anni: come la vedi?

Immagino Marsala una città più ordinata, dinamica e orgogliosa della propria identità, guidata da un’amministrazione, mi auguro, più attenta, competente e capace di programmare con visione. Strade e spazi pubblici curati, una manutenzione costante e servizi più efficienti restituirebbero ai cittadini un senso di fiducia e appartenenza.

Vedo una Marsala che ha investito seriamente nel turismo, nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche in un sistema di trasporti efficienti, capace di garantire collegamenti funzionali sia all’interno della città sia verso l’esterno. Una mobilità moderna è la base per una crescita reale e sostenibile.

Immagino inoltre un’accoglienza turistica efficiente e organizzata, in grado di offrire servizi chiari, informazioni accessibili e un’esperienza di qualità per chi sceglie di visitare la nostra città. Fondamentale sarà il collegamento tra il centro e le contrade, così da integrare pienamente ogni area del territorio, valorizzandone le potenzialità e superando ogni forma di isolamento.

Un ruolo strategico lo avrà anche una stretta collaborazione con la società di gestione dell’Aeroporto di Trapani-Birgi, vera porta d’ingresso per il territorio. Lo scalo rappresenta un’opportunità concreta per garantire un flusso turistico notevole e dovrà essere collegato in maniera efficace e funzionale con il centro città, trasformando l’arrivo dei visitatori nel primo passo di un percorso ben organizzato e accogliente.

Vedo scuole più sicure, impianti sportivi funzionanti, spazi di aggregazione vivi, servizi sociali rafforzati e un dialogo costante tra amministrazione e cittadini. Una comunità in cui le decisioni vengono spiegate, condivise e costruite attraverso la partecipazione.

Tra cinque anni Marsala potrebbe essere un esempio di buona amministrazione, una città che ha saputo trasformare le proprie potenzialità in risultati concreti, dimostrando che con serietà, programmazione e ascolto si può davvero cambiare passo.

