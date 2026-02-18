Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
18/02/2026 16:30:00

Di chi sono questi anelli? Appello a Trapani per due preziosi ritrovati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/di-chi-sono-questi-anelli-appello-a-trapani-per-due-preziosi-ritrovati-450.png

Due anelli, due storie, forse due ricordi importanti. E adesso un appello pubblico: la Polizia Locale di Trapani cerca i legittimi proprietari di due gioielli rinvenuti e consegnati al Comando di via Salvatore Calvino.

L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e riguarda oggetti ritrovati nelle scorse settimane. 

 

I due anelli ritrovati

 

Ecco cosa è stato formalmente registrato:

  • Reg. n. 05/26: un anello in oro tipo “fede” con incise le parole Anna e Ignazio 12.1.1977;
  • Reg. n. 06/26: un anello marca Pandora dorato con pietra rossa a forma di rosa.

I dettagli sono riportati nell’avviso ufficiale del Comune di Trapani 

 

Un anello nuziale con una data precisa – 12 gennaio 1977 – e due nomi. Un altro, più recente, con una pietra rossa a forma di rosa. Oggetti che, al di là del valore economico, potrebbero custodire un significato affettivo importante. 

 

Come funziona la procedura

 

L’avviso resta pubblicato per due domeniche consecutive all’Albo Pretorio e rimane esposto per quindici giorni.

Se entro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione nessuno si presenterà a rivendicare il possesso, l’oggetto – o il suo eventuale ricavato in caso di vendita – potrà appartenere a chi lo ha ritrovato.

 

Dove rivolgersi

 

Chiunque ritenga di essere il proprietario può presentarsi all’Ufficio Oggetti Rinvenuti presso il Comando della Polizia Locale, in via Salvatore Calvino 10.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...