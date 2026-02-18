Di chi sono questi anelli? Appello a Trapani per due preziosi ritrovati
Due anelli, due storie, forse due ricordi importanti. E adesso un appello pubblico: la Polizia Locale di Trapani cerca i legittimi proprietari di due gioielli rinvenuti e consegnati al Comando di via Salvatore Calvino.
L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e riguarda oggetti ritrovati nelle scorse settimane.
I due anelli ritrovati
Ecco cosa è stato formalmente registrato:
- Reg. n. 05/26: un anello in oro tipo “fede” con incise le parole Anna e Ignazio 12.1.1977;
- Reg. n. 06/26: un anello marca Pandora dorato con pietra rossa a forma di rosa.
I dettagli sono riportati nell’avviso ufficiale del Comune di Trapani
Un anello nuziale con una data precisa – 12 gennaio 1977 – e due nomi. Un altro, più recente, con una pietra rossa a forma di rosa. Oggetti che, al di là del valore economico, potrebbero custodire un significato affettivo importante.
Come funziona la procedura
L’avviso resta pubblicato per due domeniche consecutive all’Albo Pretorio e rimane esposto per quindici giorni.
Se entro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione nessuno si presenterà a rivendicare il possesso, l’oggetto – o il suo eventuale ricavato in caso di vendita – potrà appartenere a chi lo ha ritrovato.
Dove rivolgersi
Chiunque ritenga di essere il proprietario può presentarsi all’Ufficio Oggetti Rinvenuti presso il Comando della Polizia Locale, in via Salvatore Calvino 10.
NUE 112, Rizzi denuncia disservizi in Sicilia: “Animali lasciati morire"
Segnalazioni ignorate, interventi rifiutati e comunicazioni interrotte. È l’accusa lanciata dall’animalista Enrico Rizzi contro il Numero Unico di Emergenza 112 in Sicilia. Rizzi parla di “gravissimo malfunzionamento”...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Acqua, se il contratto è ancora intestato a un defunto scatta il sigillo
Se l’acqua di casa è ancora intestata a un familiare defunto, bisogna mettersi in regola. E in fretta.Il Comune, con una disposizione del Servizio Idrico Integrato (prot. 7565 del 28 gennaio 2026), avvisa che gli eredi che hanno...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste