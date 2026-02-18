Sezioni
Cronaca
18/02/2026 10:59:00

10eLotto, colpo da 100mila euro a Paceco: la dea bendata fa tappa nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771408840-0-10elotto-colpo-da-100mila-euro-a-paceco-la-dea-bendata-fa-tappa-nel-trapanese.jpg

La fortuna bussa in provincia di Trapani e trova la porta aperta.
Nel concorso di martedì 17 febbraio il 10eLotto regala un colpo da 100mila euro a Paceco. Una giocata da appena 4 euro si trasforma in una vincita a cinque zeri.

È la notizia che accende la giornata nel Trapanese, con la Sicilia che festeggia una vera e propria “tripletta” da 145mila euro complessivi.

 

Il colpo in piazza Vittorio Emanuele

 

Secondo quanto riporta Agipronews, il colpo più importante è stato centrato proprio a Paceco, in piazza Vittorio Emanuele.

Il fortunato giocatore ha centrato un “8” Doppio Oro, trasformando 4 euro in 100mila euro. Una di quelle combinazioni che cambiano la serata – e forse qualcosa in più.

 

Le altre vincite in Sicilia

 

Non solo Paceco.

La Sicilia si conferma protagonista anche con:

  • 25mila euro vinti a Modica, in provincia di Ragusa, in via Risorgimento, grazie a un “8”;
  • 20mila euro centrati a Messina, in via Socrate.

Tre colpi, tre città diverse, per un totale di 145mila euro distribuiti nell’Isola in un solo concorso.

 

I numeri del 10eLotto

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia.

Da inizio anno il totale delle vincite supera già i 562 milioni di euro. Numeri importanti, che raccontano la diffusione del gioco in tutto il Paese.

 

Il gioco deve restare un divertimento. È importante giocare con moderazione e consapevolezza, evitando eccessi. In caso di difficoltà o segnali di dipendenza, è possibile chiedere aiuto al numero verde nazionale 800 558822 e rivolgersi ai servizi per le dipendenze presenti sul territorio. Giocare responsabilmente significa tutelare sé stessi e i propri cari.



