10eLotto, colpo da 100mila euro a Paceco: la dea bendata fa tappa nel Trapanese
La fortuna bussa in provincia di Trapani e trova la porta aperta.
Nel concorso di martedì 17 febbraio il 10eLotto regala un colpo da 100mila euro a Paceco. Una giocata da appena 4 euro si trasforma in una vincita a cinque zeri.
È la notizia che accende la giornata nel Trapanese, con la Sicilia che festeggia una vera e propria “tripletta” da 145mila euro complessivi.
Il colpo in piazza Vittorio Emanuele
Secondo quanto riporta Agipronews, il colpo più importante è stato centrato proprio a Paceco, in piazza Vittorio Emanuele.
Il fortunato giocatore ha centrato un “8” Doppio Oro, trasformando 4 euro in 100mila euro. Una di quelle combinazioni che cambiano la serata – e forse qualcosa in più.
Le altre vincite in Sicilia
Non solo Paceco.
La Sicilia si conferma protagonista anche con:
- 25mila euro vinti a Modica, in provincia di Ragusa, in via Risorgimento, grazie a un “8”;
- 20mila euro centrati a Messina, in via Socrate.
Tre colpi, tre città diverse, per un totale di 145mila euro distribuiti nell’Isola in un solo concorso.
I numeri del 10eLotto
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia.
Da inizio anno il totale delle vincite supera già i 562 milioni di euro. Numeri importanti, che raccontano la diffusione del gioco in tutto il Paese.
Il gioco deve restare un divertimento. È importante giocare con moderazione e consapevolezza, evitando eccessi. In caso di difficoltà o segnali di dipendenza, è possibile chiedere aiuto al numero verde nazionale 800 558822 e rivolgersi ai servizi per le dipendenze presenti sul territorio. Giocare responsabilmente significa tutelare sé stessi e i propri cari.
Dieci corpi in 48 ore: il Canale di Sicilia restituisce morti
Il mare continua a restituire morti. E stavolta i numeri non sono più episodi isolati ma una sequenza che impressiona.Nella serata del 17 febbraio, alle 19.45 circa, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani sono intervenuti nella...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
18 Febbraio: il cuore di Tommaso, l'Italia a Gaza, verso l'accordo Usa - iran
E' il 18 Febbraio. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Forse c’è un cuore nuovo per il piccolo Tommaso. La madre è stata convocata d’urgenza al Monaldi. L’organo...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste