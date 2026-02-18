Buongiorno24, del 18 Febbraio 2026

18/02/2026 09:21:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, 18 febbraio.

Apriamo con il mare che continua a restituire morti lungo la rotta del Canale di Sicilia. Nella serata di ieri un’altra salma è stata recuperata a Custonaci, in località Frassino. È il decimo corpo rinvenuto in 48 ore tra Pantelleria, Trapani e Marsala. Una sequenza che fa pensare a un possibile naufragio o a più traversate finite nel silenzio. Le verifiche sono in corso, le identità ancora ignote.

Restiamo alla cronaca con l’arresto a Marsala di un 50enne residente a Erice Casa Santa, accusato di violenza privata, minacce, atti persecutori e incendio ai danni dell’ex compagna e del figlio della donna. Secondo l’accusa, un’escalation iniziata dopo la fine della relazione e culminata con due auto date alle fiamme. Per lui domiciliari con braccialetto elettronico.

Sempre sul fronte giudiziario, maxi truffa ai danni di anziani risparmiatori: indagata un’ex direttrice di un ufficio postale del Trapanese. Sequestri per centinaia di migliaia di euro dopo le indagini della Guardia di Finanza.

A Salemi, invece, denunciato un 42enne per la truffa del finto carabiniere. Un anziano aveva già effettuato un bonifico da 19.500 euro prima di accorgersi del raggiro. Decisivo l’intervento tempestivo dei militari che ha permesso di bloccare altre operazioni.

Ci spostiamo poi sulla viabilità: dopo il cedimento sulla SP20 a San Cusumano, il Comune di Erice ha convocato un tavolo istituzionale. Il Libero Consorzio annuncia lavori in somma urgenza già questa settimana, con una durata stimata di dieci giorni. Disagi per la comunità di Pizzolungo e per chi percorre quotidianamente quell’arteria.

Sul piano regionale, all’Ars naufraga la riforma degli enti locali: saltano il terzo mandato per i sindaci e la figura del consigliere supplente, passa solo la norma sulle quote rosa nelle giunte. Un voto che fotografa tensioni e franchi tiratori nella maggioranza.

Parleremo anche dei 150 milioni annunciati per Niscemi, in attesa del decreto, del piano regionale da 600 milioni per incentivare le assunzioni e del dato che continua a preoccupare: la fuga dal Sud di giovani e famiglie, una mobilità che vale 6,8 miliardi l’anno.

Infine, una pagina che torna a far discutere: la testimonianza, a distanza di anni, della ragazza che nel 2018 denunciò un autista di bus a Castellammare del Golfo. Una riflessione sul victim blaming, sul peso dei giudizi pubblici e sullo squilibrio di potere tra adulti e minori.

Questi i temi di oggi.




