Salemi, si finge carabiniere e fa trasferire 20 mila euro su un conto "sicuro"

18/02/2026 08:51:00

Un sms sui movimenti sospetti del conto, poi la telefonata di un sedicente maresciallo dei Carabinieri. Così un pensionato di 78 anni di Salemi è finito nel mirino di un truffatore. Decisivo l’intervento dei militari dell’Arma, che hanno evitato che l’anziano perdesse tutti i risparmi.

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 42enne pugliese, ritenuto responsabile di truffa aggravata con la tecnica del “finto carabiniere”.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe ricevuto un sms che segnalava presunti movimenti anomali sul proprio conto bancario. Subito dopo è arrivata la telefonata di un falso maresciallo che lo informava di una truffa in corso ai suoi danni, invitandolo a trasferire il denaro su un conto “sicuro”, con la promessa di restituzione tramite assegno circolare.

Per rendere credibile la richiesta, il truffatore aveva clonato il numero telefonico di una caserma dei Carabinieri. Il 78enne, convinto di parlare con un militare, ha così effettuato un primo bonifico urgente da 19 mila e 500 euro.

Quando è stata avanzata la richiesta di un secondo bonifico da 35 mila euro, l’anziano ha iniziato a sospettare. Senza interrompere la chiamata, si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Salemi, dove ha scoperto di essere vittima di un raggiro.

Immediato l’avvio delle indagini. I militari sono riusciti a bloccare le transazioni finanziarie già avviate, identificando il presunto responsabile e deferendolo all’Autorità giudiziaria competente. È stato disposto il sequestro del conto corrente, così da consentire la restituzione al legittimo titolare di buona parte delle somme sottratte.

L’episodio riporta l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi mesi ha colpito più volte la provincia di Trapani, con anziani presi di mira attraverso telefonate e messaggi fraudolenti.

Il Comando provinciale dei Carabinieri ribadisce l’invito a diffidare di chi si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine o a enti pubblici chiedendo denaro o informazioni personali: nessun operatore autorizzato richiede pagamenti in contanti, bonifici o preziosi a domicilio.

In caso di dubbi o situazioni sospette è fondamentale rivolgersi subito al più vicino presidio di polizia o contattare il Numero Unico di Emergenza 112. Un gesto tempestivo, come in questo caso, può fare la differenza.



