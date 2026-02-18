Erice sperimenta l’intelligenza artificiale negli uffici comunali

18/02/2026 14:00:00

Il Comune di Erice punta sull’innovazione digitale e aderisce al progetto sperimentale AI-PACT – Artificial Intelligence for Public Administration Connected, iniziativa che introduce soluzioni di intelligenza artificiale nella protocollazione e nella gestione documentale della Pubblica Amministrazione.

L’amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano ha avviato la sperimentazione delle tecnologie sviluppate dal Gruppo Maggioli, con il coordinamento scientifico di SDA Bocconi School of Management e il coinvolgimento di partner accademici qualificati.

L’obiettivo è rendere più veloce, efficiente e tracciabile la gestione dei documenti in entrata, in particolare e-mail e PEC. Gli strumenti intelligenti supporteranno il personale nella classificazione, nell’assegnazione e nella protocollazione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

Tra i benefici attesi ci sono la riduzione dei tempi di lavorazione, la piena tracciabilità dei flussi documentali, la standardizzazione delle procedure, una maggiore qualità del servizio e un utilizzo più efficace delle risorse umane.

«L’adesione al progetto AI-PACT – dichiara la sindaca Daniela Toscano – rappresenta una scelta strategica che guarda al futuro. La protocollazione dei documenti in entrata è un processo centrale per ogni amministrazione pubblica. Da essa dipendono la tempestività delle risposte, la correttezza delle assegnazioni e la qualità complessiva dell’azione amministrativa».

«Grazie alla sperimentazione dell’intelligenza artificiale – aggiunge – potremo ridurre i margini di errore, velocizzare i tempi di gestione e garantire maggiore trasparenza. Ma soprattutto libereremo tempo e competenze del personale, che potrà dedicarsi ad altre attività».

Il progetto prevede anche momenti strutturati di formazione e affiancamento tecnico per i dipendenti comunali, così da diffondere competenze specifiche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’adesione ad AI-PACT si inserisce in un percorso di digitalizzazione già avviato dal Comune negli ultimi anni. Sono attivi, tra gli altri, lo Sportello Telematico Polifunzionale per l’invio online delle pratiche, il Geoportale cartografico, i servizi tributari online, il sistema di prenotazione digitale degli appuntamenti, il portale “Erice Virtual Tour”, la piattaforma pagoPA, il portale dei servizi scolastici e l’app Municipium per le segnalazioni geolocalizzate.

Un percorso che punta a rendere i servizi amministrativi sempre più accessibili e orientati al cittadino, in un territorio che negli ultimi anni ha investito con decisione sull’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

****

Ex contrattisti a tempo pieno, aumento ore anche per gli ex ASU

Dal primo gennaio 2026 si completa il passaggio al tempo pieno per i dipendenti comunali “ex contrattisti” di Erice. I 31 lavoratori interessati raggiungono le 36 ore settimanali, chiudendo un percorso avviato negli anni scorsi e portato avanti per fasi successive.

Una misura che consente di superare definitivamente una condizione di part-time protratta nel tempo e che rafforza l’organizzazione interna del Comune, garantendo maggiore continuità nei servizi ai cittadini.

Contestualmente, l’amministrazione ha disposto anche l’aumento dell’orario per i 47 dipendenti ex ASU, stabilizzati nel settembre 2023, che passano da 21 a 23 ore settimanali. «Con questo atto – dichiara la sindaca Daniela Toscano – si chiude una fase amministrativa complessa, che ha richiesto scelte graduali e responsabili. È un risultato costruito nel tempo, che riconosce il contributo di dipendenti che hanno garantito il funzionamento dell’Ente anche in anni difficili».

Un ringraziamento viene rivolto al precedente assessore al personale, Pino Agliastro, e agli uffici comunali che hanno seguito l’iter amministrativo.

L’assessore con delega al personale, Vito Milana, sottolinea che «il completamento del tempo pieno per gli ex contrattisti e l’aumento dell’orario per gli ex ASU sono il frutto di una pianificazione attenta, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

Negli ultimi anni il tema della stabilizzazione e dell’incremento orario del personale precario è stato centrale in molti Comuni della provincia di Trapani, dove ex contrattisti e ASU hanno rappresentato per lungo tempo una componente essenziale degli organici.

Con questo provvedimento, Erice consolida la propria struttura amministrativa, con ricadute dirette sull’efficienza degli uffici e sulla qualità dei servizi erogati alla comunità.



