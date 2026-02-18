Trapani, il Comune assume un dirigente tecnico a tempo indeterminato

18/02/2026 08:25:00

Il Comune di Trapani cerca un nuovo dirigente tecnico. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura da inserire nell’Area della Dirigenza.

La procedura rientra nella programmazione prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale. L’incarico riguarda un posto con assegnazione ai servizi Urbanistica, Suap, Gestione dei beni patrimoniali e abusivismo edilizio, Servizi alla Città e progetti legati al PNRR.

Si tratta di un ruolo strategico per Palazzo d’Alì, in una fase in cui la gestione delle pratiche edilizie, dei beni comunali e dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede competenze tecniche e capacità di coordinamento.

Attualmente il Comune non dispone di graduatorie valide per questo profilo professionale. Inoltre, il 31 dicembre 2026 scadrà il contratto a tempo determinato dell’unico dirigente tecnico oggi in servizio presso l’Ente, rendendo necessaria la copertura stabile del posto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale nazionale InPA, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Trapani, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, oltre che sulla piattaforma www.inpa.gov.it.



