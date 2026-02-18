Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
18/02/2026 15:00:00

Piano Strategico per il trapanese, Quinci incontra le categorie economiche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/piano-strategico-per-il-trapanese-quinci-incontra-le-categorie-economiche-450.jpg

Un’alleanza ampia tra istituzioni, imprese e parti sociali per disegnare il futuro della provincia. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Riccio di Morana, sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani, tra il presidente Salvatore Quinci e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e di categoria, chiamati a contribuire alla definizione del Piano Strategico per lo sviluppo del territorio trapanese.

 

Al tavolo erano presenti i vertici di Sicindustria Trapani, ANCE, CNA, Confcommercio e Confartigianato. Un confronto che segue quello già avviato con i sindacati e che, nelle intenzioni dell’ente, rappresenta uno dei passaggi chiave verso la stesura definitiva del documento.

«Il dialogo è la via maestra per condurre questo territorio a un salto di qualità», ha dichiarato Quinci al termine dell’incontro, sottolineando come l’ascolto sia «l’elemento fondamentale per fare sintesi e soprattutto per fare sistema».

 

Il Piano Strategico, nelle intenzioni del Libero Consorzio, non sarà soltanto un atto di indirizzo, ma uno strumento operativo. L’obiettivo è affrontare in modo strutturato le criticità che frenano lo sviluppo della provincia di Trapani: infrastrutture carenti, servizi da potenziare, politiche turistiche da coordinare meglio e un sistema produttivo che chiede programmazione e visione.

 

Le osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria saranno integrate nel percorso già avviato. «Serve un’alleanza vera e concreta – ha aggiunto il presidente – che superi la logica della sola rivendicazione e punti su proposte progettuali e soluzioni innovative».

L’idea è quella di costruire una “cabina di regia” permanente capace di definire priorità condivise e di chiamare in causa le altre istituzioni per intercettare risorse umane e finanziarie. Un passaggio non secondario in un territorio che negli anni ha visto più volte annunci e programmazioni rimaste sulla carta.

 

Il Piano sarà articolato anche attraverso piani di settore, con un’attenzione specifica a infrastrutture, servizi, turismo e attività produttive. «Abbiamo i dati, conosciamo le procedure – ha concluso Quinci –. Il Libero Consorzio è pronto a rafforzare la propria volontà politica, già delineata nelle linee programmatiche di mandato».

Gli incontri con sindacati e categorie economiche vengono così indicati come i primi due “sigilli” di un patto che punta a ridefinire l’identità e la prospettiva di crescita dell’intero territorio trapanese.

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...