Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
18/02/2026 14:00:00

Lavoro: la Regione mette in campo 600 milioni a sostegno di imprese che assumono

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/lavoro-la-regione-mette-in-campo-600-milioni-a-sostegno-di-imprese-che-assumono-450.jpg

Via libera della giunta guidata da Renato Schifani ai decreti attuativi per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. La misura, prevista dalla legge di Stabilità 2026-2028, mette in campo 600 milioni di euro nel triennio a sostegno di imprese e professionisti che assumono in Sicilia.

 

I contributi, che saranno gestiti da Irfis, saranno erogati a fondo perduto e riguarderanno le assunzioni effettuate dall’entrata in vigore della legge. I provvedimenti sono stati proposti dallo stesso Schifani, che mantiene l’interim al Lavoro, d’intesa con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

«Abbiamo impresso un’accelerazione decisiva all’attuazione delle norme più rilevanti della legge di Stabilità – afferma Schifani – e siamo già pronti a pubblicare i bandi». Il presidente parla di interventi che, insieme al South Working già approvato, rappresentano l’asse portante della manovra economica regionale.

 

Nel dettaglio, la prima misura stanzia 150 milioni di euro l’anno ed è rivolta a tutti i titolari di partita Iva che assumono personale a tempo indeterminato. La seconda prevede 50 milioni l’anno per le imprese che collegano le nuove assunzioni a un investimento.

Tra i requisiti richiesti: almeno un’unità produttiva in Sicilia e la regolarità contributiva certificata dal Durc.

 

Le imprese potranno presentare una sola istanza annuale per le assunzioni effettuate. Le domande andranno inoltrate nelle finestre temporali che saranno attivate da Irfis. La Regione prevede inoltre una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per consentire la compensazione del contributo tramite modello F24.

È prevista una maggiorazione del contributo, tra il 10 e il 15 per cento del costo del lavoro, per chi introduce piani di welfare aziendale, investe in salute e sicurezza o assume donne e over 50 disoccupati da almeno due anni. 

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...