Lavoro: la Regione mette in campo 600 milioni a sostegno di imprese che assumono

18/02/2026 14:00:00

Via libera della giunta guidata da Renato Schifani ai decreti attuativi per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. La misura, prevista dalla legge di Stabilità 2026-2028, mette in campo 600 milioni di euro nel triennio a sostegno di imprese e professionisti che assumono in Sicilia.

I contributi, che saranno gestiti da Irfis, saranno erogati a fondo perduto e riguarderanno le assunzioni effettuate dall’entrata in vigore della legge. I provvedimenti sono stati proposti dallo stesso Schifani, che mantiene l’interim al Lavoro, d’intesa con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

«Abbiamo impresso un’accelerazione decisiva all’attuazione delle norme più rilevanti della legge di Stabilità – afferma Schifani – e siamo già pronti a pubblicare i bandi». Il presidente parla di interventi che, insieme al South Working già approvato, rappresentano l’asse portante della manovra economica regionale.

Nel dettaglio, la prima misura stanzia 150 milioni di euro l’anno ed è rivolta a tutti i titolari di partita Iva che assumono personale a tempo indeterminato. La seconda prevede 50 milioni l’anno per le imprese che collegano le nuove assunzioni a un investimento.

Tra i requisiti richiesti: almeno un’unità produttiva in Sicilia e la regolarità contributiva certificata dal Durc.

Le imprese potranno presentare una sola istanza annuale per le assunzioni effettuate. Le domande andranno inoltrate nelle finestre temporali che saranno attivate da Irfis. La Regione prevede inoltre una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per consentire la compensazione del contributo tramite modello F24.

È prevista una maggiorazione del contributo, tra il 10 e il 15 per cento del costo del lavoro, per chi introduce piani di welfare aziendale, investe in salute e sicurezza o assume donne e over 50 disoccupati da almeno due anni.



