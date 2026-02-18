Piano Strategico per il trapanese, Quinci incontra le categorie economiche
Un’alleanza ampia tra istituzioni, imprese e parti sociali per disegnare il futuro della provincia. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Riccio di Morana, sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani, tra il presidente Salvatore Quinci e i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e di categoria, chiamati a contribuire alla definizione del Piano Strategico per lo sviluppo del territorio trapanese.
Al tavolo erano presenti i vertici di Sicindustria Trapani, ANCE, CNA, Confcommercio e Confartigianato. Un confronto che segue quello già avviato con i sindacati e che, nelle intenzioni dell’ente, rappresenta uno dei passaggi chiave verso la stesura definitiva del documento.
«Il dialogo è la via maestra per condurre questo territorio a un salto di qualità», ha dichiarato Quinci al termine dell’incontro, sottolineando come l’ascolto sia «l’elemento fondamentale per fare sintesi e soprattutto per fare sistema».
Il Piano Strategico, nelle intenzioni del Libero Consorzio, non sarà soltanto un atto di indirizzo, ma uno strumento operativo. L’obiettivo è affrontare in modo strutturato le criticità che frenano lo sviluppo della provincia di Trapani: infrastrutture carenti, servizi da potenziare, politiche turistiche da coordinare meglio e un sistema produttivo che chiede programmazione e visione.
Le osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria saranno integrate nel percorso già avviato. «Serve un’alleanza vera e concreta – ha aggiunto il presidente – che superi la logica della sola rivendicazione e punti su proposte progettuali e soluzioni innovative».
L’idea è quella di costruire una “cabina di regia” permanente capace di definire priorità condivise e di chiamare in causa le altre istituzioni per intercettare risorse umane e finanziarie. Un passaggio non secondario in un territorio che negli anni ha visto più volte annunci e programmazioni rimaste sulla carta.
Il Piano sarà articolato anche attraverso piani di settore, con un’attenzione specifica a infrastrutture, servizi, turismo e attività produttive. «Abbiamo i dati, conosciamo le procedure – ha concluso Quinci –. Il Libero Consorzio è pronto a rafforzare la propria volontà politica, già delineata nelle linee programmatiche di mandato».
Gli incontri con sindacati e categorie economiche vengono così indicati come i primi due “sigilli” di un patto che punta a ridefinire l’identità e la prospettiva di crescita dell’intero territorio trapanese.
Campobello: il Libero Consorzio avvia i lavori sulla strada di accesso alla Cave di Cusa
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani avvia i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 88, accesso alle Cave di Cusa, per un importo complessivo di 390 mila euro. L’intervento rientra in una strategia più...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Piano Strategico per il trapanese, Quinci incontra le categorie economiche
Un’alleanza ampia tra istituzioni, imprese e parti sociali per disegnare il futuro della provincia. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Riccio di Morana, sede del Libero Consorzio...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste