Istituzioni
18/02/2026 12:42:00

Roberto Piscitello nominato procuratore aggiunto a Milano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771415185-0-roberto-piscitello-nominato-procuratore-aggiunto-a-milano.jpg

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto: Roberto Piscitello sarà il nuovo procuratore aggiunto a Milano.

Attuale sostituto procuratore a Marsala, magistrato dal 1995, Piscitello porta con sé un curriculum di quelli che non hanno bisogno di aggettivi.

 

Per anni alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Piscitello si è occupato delle indagini sull’allora latitante Matteo Messina Denaro, uno dei fronti più delicati della lotta a Cosa nostra.

Un’esperienza investigativa lunga e complessa, che lo ha visto lavorare su dossier pesanti, in una stagione in cui la ricerca del capomafia di Castelvetrano era una priorità assoluta.

Nel suo percorso anche un incarico istituzionale di primo piano: è stato direttore generale dell’ufficio detenuti al Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Un ruolo tecnico e strategico, in una fase delicata per il sistema carcerario italiano.

Poi il ritorno sul territorio, a Marsala, come sostituto procuratore.

Adesso il salto a Milano, in uno degli uffici giudiziari più importanti del Paese.

 

Una riunione del Csm fuori dall’ordinario

 

La nomina di Piscitello è arrivata in una giornata particolare per il Consiglio Superiore della Magistratura.

Al plenum, infatti, era presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un fatto non consueto.

«Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni», ha detto Mattarella.

Una presenza motivata – ha spiegato – dalla necessità e dal desiderio di «sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm».

 

Il richiamo al rispetto tra istituzioni

 

Nel suo intervento, Mattarella ha riconosciuto che anche il Csm «non è esente da difetti, lacune ed errori», come ogni istituzione della Repubblica.

Ma ha ribadito con fermezza un principio: serve rispetto.

«Avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell’interesse della Repubblica».

E ancora: rispetto che deve essere manifestato «particolarmente da parte di altre istituzioni» nei confronti del Csm.

Una giornata istituzionale dal forte valore simbolico.

 

Da Marsala a Milano

 

Per Marsala è una partenza importante. Piscitello lascia un ufficio che negli ultimi anni ha affrontato indagini delicate, in un territorio che resta osservatorio sensibile su dinamiche criminali e mafiose.

Per Milano è un innesto di esperienza antimafia e conoscenza del sistema penitenziario.









