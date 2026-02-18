Marsala, addio a Giuseppa Bertolino

18/02/2026 18:58:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppa Bertolino, di 82 anni.

Con parole cariche d’amore, la sua famiglia la ricorda così:

“Grazie per l’immenso amore che ci hai donato. Con tutto il nostro amore”.

A piangerla sono il marito, le figlie e le nipoti, che ne custodiranno per sempre il ricordo e l’affetto.

Il funerale sarà celebrato venerdì 20 febbraio alle ore 16:15 nella Chiesa San Francesco di Paola di Marsala.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo di Marsala.