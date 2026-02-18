Marsala, addio a Giuseppa Bertolino
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppa Bertolino, di 82 anni.
Con parole cariche d’amore, la sua famiglia la ricorda così:
“Grazie per l’immenso amore che ci hai donato. Con tutto il nostro amore”.
A piangerla sono il marito, le figlie e le nipoti, che ne custodiranno per sempre il ricordo e l’affetto.
Il funerale sarà celebrato venerdì 20 febbraio alle ore 16:15 nella Chiesa San Francesco di Paola di Marsala.
Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo di Marsala.
