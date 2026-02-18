Marsala, se ne sono andati: Pasquale Palumbo (84), Luigi Martinez (86)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pasquale Palumbo, di 84 anni.
Nato a Marsala il 23 luglio 1941, è deceduto il 17 febbraio 2026 nella sua città.
La salma si trova presso l’abitazione di famiglia, in contrada Torrelunga Puleo, dove parenti e amici potranno rendere omaggio.
I funerali saranno celebrati mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 16:00 nella Chiesa Madonna delle Grazie al Puleo.
Dopo la cerimonia religiosa, la salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.
venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Luigi Martinez, di 86 anni.
Nato a Marsala il 15 gennaio 1940, è deceduto il 16 febbraio 2026 a Palermo. Residente in contrada Bosco a Marsala, lascia un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto e stimato.
La salma è esposta presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni.
I funerali saranno celebrati mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 9:30 nella Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.
Dopo la cerimonia religiosa, la salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.
