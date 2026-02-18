Marsala, addio a Lorenza Maggio 

18/02/2026 18:35:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Lorenza Maggio, moglie, madre e nonna amorevole di Aurora e Libero, donna di profonda fede e straordinaria dedizione alla famiglia e alla comunità.

Amata e stimata da quanti l’hanno conosciuta, è stata per anni punto di riferimento come catechista, accompagnando con dolcezza e impegno intere generazioni nel cammino cristiano. Ne danno il triste annuncio il marito Paolo, i figli Maria Elena, Ninni e Susanna e i generi Alessandro e Michele.

I funerali si svolgeranno giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 16.30, presso la Chiesa Madre di Marsala.

Alla famiglia le condoglianze della redazione.