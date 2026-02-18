Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
18/02/2026 18:35:00

Marsala, addio a Lorenza Maggio 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771436304-0-marsala-addio-a-lorenza-maggio.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Lorenza Maggio, moglie, madre e nonna amorevole di Aurora e Libero, donna di profonda fede e straordinaria dedizione alla famiglia e alla comunità.

Amata e stimata da quanti l’hanno conosciuta, è stata per anni punto di riferimento come catechista, accompagnando con dolcezza e impegno intere generazioni nel cammino cristiano. Ne danno il triste annuncio il marito Paolo, i figli Maria Elena, Ninni e Susanna e i generi Alessandro e Michele.

I funerali si svolgeranno giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 16.30, presso la Chiesa Madre di Marsala. 

 

 

Alla famiglia le condoglianze della redazione.